В Украине готовятся переписать курс доллара: чего ожидать
До конца мая наличный курс доллара в Украине может опустится практически до уровня официального (36,56 грн). По прогнозам, он может составить 36,6 грн.
В частности, инвестиционный банкир Сергей Фурса в разговоре с OBOZREVATEL предположил, что до конца весны значительных изменений в стоимости доллара ожидать не стоит. По его словам, сейчас валютный рынок стабилен, а международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, которые бы негативно влияли на курс, нет.
А директор департамента казначейства одного из банков Герман Марченко считает, что сейчас происходит процесс постепенного выравнивания официального и наличного курсов доллара. Резкого изменения, отмечает он, не будет, но постепенная стабилизация ожидается уже в ближайшее время.
Какой актуальный курс
Утром 1 мая украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,5/38,02 грн (покупка/продажа). По сравнению со предыдущим днем курс на покупку остался неизменным, а на продажу поднялся на 7 копеек.
Среди крупных украинских финучреждений наибольшие курсы на продажу установили:
- Ощадбанк – 38,6 грн;
- OTP Bank, ПУМБ – 38,25 грн.
В свою очередь наименьшую стоимость выставили следующие банки:
- Укргазбанк – 37,7 грн;
- ПриватБанк – 37,72 грн;
- Сенс Банк – 38 грн.
Наибольшие курсы на покупку долларов определили:
- Укрэксимбанк – 37,6 грн;
- ПУМБ, Сенс Банк – 37,5 грн;
- Ощадбанк – 37,45 грн.
При этом наименьшие цены на покупку американской валюты определили банки:
- OTP Bank – 36,9 грн;
- Укргазбанк – 37 грн;
- ПриватБанк – 37,22 грн.
Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.
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