В Украине готовятся переписать курс доллара: чего ожидать

До конца мая наличный курс доллара в Украине может опустится практически до уровня официального (36,56 грн). По прогнозам, он может составить 36,6 грн.

Видео дня

В частности, инвестиционный банкир Сергей Фурса в разговоре с OBOZREVATEL предположил, что до конца весны значительных изменений в стоимости доллара ожидать не стоит. По его словам, сейчас валютный рынок стабилен, а международная помощь позволяет пополнять резервы НБУ. При этом факторов, которые бы негативно влияли на курс, нет.

А директор департамента казначейства одного из банков Герман Марченко считает, что сейчас происходит процесс постепенного выравнивания официального и наличного курсов доллара. Резкого изменения, отмечает он, не будет, но постепенная стабилизация ожидается уже в ближайшее время.

Какой актуальный курс

Утром 1 мая украинские банки установили наличный курс доллара на уровне 37,5/38,02 грн (покупка/продажа). По сравнению со предыдущим днем курс на покупку остался неизменным, а на продажу поднялся на 7 копеек.

Среди крупных украинских финучреждений наибольшие курсы на продажу установили:

Ощадбанк – 38,6 грн;

OTP Bank, ПУМБ – 38,25 грн.

В свою очередь наименьшую стоимость выставили следующие банки:

Укргазбанк – 37,7 грн;

ПриватБанк – 37,72 грн;

Сенс Банк – 38 грн.

Наибольшие курсы на покупку долларов определили:

Укрэксимбанк – 37,6 грн;

ПУМБ, Сенс Банк – 37,5 грн;

Ощадбанк – 37,45 грн.

При этом наименьшие цены на покупку американской валюты определили банки:

OTP Bank – 36,9 грн;

Укргазбанк – 37 грн;

ПриватБанк – 37,22 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара может вернуться к росту в случае замедления международной поддержки, срыва зерновых договоренностей или ухудшения ситуации на фронтах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!