В Украине изменился курс доллара 10 мая: банки переписали цены на валюту
В Украине 10 мая наличный курс доллара составляет 37,40/37,75 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера цена на продажу поднялась на 5 копеек, на продажу – не изменилась.
Официальный курс доллар изменений не претерпел – 36,56 грн/$. Среди крупных банков Украины наибольший курс на покупку определили:
- Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;
- Сенс Банк – 37,35 грн/$;
- Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк – 37,30 грн/$.
В свою очередь наименьшую стоимость на покупку установили:
- OTP Bank – 36,90 грн/$;
- Универсал Банк – 37,05 грн/$.
На продажу наибольший курс установили такие финучреждения:
- Ощадбанк – 38,30 грн/$;
- ПУМБ, OTP Bank – 38 грн/$.
При этом самый маленький курс на продажу определили:
- Универсал Банк – 37,55 грн/$;
- ПриватБанк – 37,60 грн/$;
- Райффайзен Банк – 37,60 грн/$.
Официальный курс евро в Украине на 10 мая – 40,34 грн/€. В свою очередь, на наличном уровне – 41,05/41,60 грн/€.
OBOZREVATEL сообщал ранее, что курс наличного доллара у большинства банков Украины до 12 мая будет в пределах 37,05-38,1 грн (покупка/продажа), спрогнозировал финансовый аналитик Алексей Козырев. В обменниках курс ожидается на уровне 37,3–37,95 грн.
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