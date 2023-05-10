В Украине изменился курс доллара 10 мая: банки переписали цены на валюту

В Украине 10 мая наличный курс доллара составляет 37,40/37,75 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера цена на продажу поднялась на 5 копеек, на продажу – не изменилась.

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Официальный курс доллар изменений не претерпел – 36,56 грн/$. Среди крупных банков Украины наибольший курс на покупку определили:

Укрэксимбанк – 37,40 грн/$;

Сенс Банк – 37,35 грн/$;

Ощадбанк, Райффайзен Банк, Укргазбанк, УкрСиббанк – 37,30 грн/$.

В свою очередь наименьшую стоимость на покупку установили:

OTP Bank – 36,90 грн/$;

Универсал Банк – 37,05 грн/$.

На продажу наибольший курс установили такие финучреждения:

Ощадбанк – 38,30 грн/$;

ПУМБ, OTP Bank – 38 грн/$.

При этом самый маленький курс на продажу определили:

Универсал Банк – 37,55 грн/$;

ПриватБанк – 37,60 грн/$;

Райффайзен Банк – 37,60 грн/$.

Официальный курс евро в Украине на 10 мая – 40,34 грн/€. В свою очередь, на наличном уровне – 41,05/41,60 грн/€.

OBOZREVATEL сообщал ранее, что курс наличного доллара у большинства банков Украины до 12 мая будет в пределах 37,05-38,1 грн (покупка/продажа), спрогнозировал финансовый аналитик Алексей Козырев. В обменниках курс ожидается на уровне 37,3–37,95 грн.

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