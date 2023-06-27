В Украине передали на выплату только 2% заявок на восстановления жилья: в Кабмине сделали заявления

В Украине из 21,6 тыс. заявок на восстановления жилья только 378 передано на выплату. Это всего 2% от общего числа.

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Об этом за заседании Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба правительства. Для программы восстановления также привлекли кредит от Международного банка реконструкции и развития (в размере 70 млн долларов) и и грант на 152,5 млн долларов.

В результате на восстановления жилья смогут направить 8 млрд грн. "По программе есть Восстановление подано 21 600 заявлений. И только 378 заявлений передано в рассрочку. Только 2%. Это неудовлетворительная работа! Правительство создало все инструменты, приняло необходимые постановления, порядки и документы, создало цифровую архитектуру всего процесса. Местные руководители и комиссии должны в разы ускорить процесс", – заявил Шмыгаль.

Также создали Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии. Это один из основных источников финансирования восстановления. Уже сейчас есть в фонде почти 62 млрд грн. Правительство распределило 23,5 млрд грн на разные проекты восстановления.

В частности, 4,4 млрд грн было выделено на программу єВідновлення. 6,6 млрд грн – на восстановление критической инфраструктуры. 1,5 млрд грн – на новые водопроводы для обеспечения городов на Юге питьевой водой. 1 млрд грн – на восстановление поврежденных и разрушенных объектов после теракта на Каховской ГЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам, которые хотят получить до 200 тыс. компенсации на ремонт разрушенного войной жилья по программе єВідновлення, нужно открыть специальную карточку в одном из банков-партнеров госпрограммы. На данный момент список банков-партнеров выглядит так: ПриватБанк, Монобанк, ПУМБ, Абанк, Сенс Банк, Райффайзен банк, Спортбанк и Изибанк.

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