Выплату на ремонт жилья украинцам не дадут без специальной банковской карты: как оформить

Украинцам, которые хотят получить до 200 тыс. компенсации на ремонт разрушенного войной жилье по программе єВідновлення, нужно открыть специальную карточку в одном из банков-партнеров госпрограммы. На данный момент список банков-партнеров выглядит так: ПриватБанк, Монобанк, ПУМБ, Абанк, Сенс Банк, Райффайзен банк, Спортбанк и Изибанк.

Видео дня

Именно на эту карту будут выплачены средства, которые можно будет потратить на товары и услуги по ремонту. Об этом сообщили в Дії. Следует также помнить, что получателей будут проверять.

Когда нужно открывать карту єВідновлення?

Есть два варианта. Открыть карточку можно как до подачи заявки на компенсацию, так и во время этого процесса:

при подаче заявки Дія сама предложит перейти в приложении банка и заказать нужную карту;

если карта была оформлена заранее, она подтянется в Дію в автоматическом режиме.

Как открыть карту єВідновлення?

Все процедуры можно произвести онлайн в приложении выбранного банка. Например, для оформления карты в государственном ПриватБанке необходимо:

скачать или обновить уже скаченное приложение "Приват24";

открыть вкладку "Кошелек";

нажать меню "Добавить" и выбрать карту.

Что можно делать с картой?

Разрешается получать начисления от государства, а также оплачивать товары и услуги по ремонту. Последнее касается исключительно заказов у компаний, которые участвуют в программе єВідновлення.

Запрещено переводить средства на другие счета, снимать наличные со счета, проводить оплаты по реквизитам. Также карту нельзя пополнить самостоятельно.

Важно: государственную выплату с карты нужно потратить за 12 месяцев. По истечении этого срока деньги вернут государству.

Как сообщал OBOZREVATEL, представители бизнеса могут присоединиться к программе єВідновлення. Речь идет о тех компаниях, которые занимаются продажей строительных материалов и предоставлением услуг по ремонту жилья.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!