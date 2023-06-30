В Украине переименовали улицы: нужно ли менять документы и как доказать право собственности 

В Украине в результате декоммунизации и дерусификации меняют названия улиц, проулков, переулков. По закону "О местном самоуправлении Украины" такое решение принимают местные власти. Также закон не обязывает украинцев менять документы из-за изменения названия улицы.

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Об этом сообщают на сайте Кабмина. Так, обновлять место регистрации при изменении названия улицы не нужно. Однако такая необходимость может возникнуть при обмене паспорта или смене фамилии. "Эти сведения по желанию лица вносятся в соответствующие документы, содержащие сведения о местожительстве/нахождении", – говорится в сообщении правительства.

Документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются в силе в случае изменения названия улицы, на которой она расположена.

В то же время в случае необходимости владелец имущества, в отношении которого произошли изменения, имеет право обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Например, при необходимости купли-продажи или дарения недвижимости.

А вот юрлицам документы менять нужно. В то же время законодательство не устанавливает предельных сроков для проведения изменения сведений о местонахождении, а значит, предприятие само может решать, когда необходимо провести регистрацию изменений.

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