В Украине продают самую дорогую частную резиденцию у моря за сотни миллионов: собственник – бывший чиновник и отец депутата

В Одессе продают самую дорогую частную резиденцию. За 9,6 млн долларов на первой линии от моря предлагают три дома (основной, гостевой и морской), два спа, 25-метровый бассейн, винный зал, кинотеатр, бильярдный зал, пассажирским лифтом внутри дома. Внутри дома – мармур, золото и ценные породы дерева "со всего мира".

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OBOZREVATEL изучил резиденцию и нашел ее собственника. Оказалось, что им является бывший замминистра транспорта, экс-народный депутат от Социалистической партии Игорь Урбанский. Его сын – депутат Одесского облсовета.

Имение на первой линии от моря Урбанский оценил в 359,5 млн грн (9,6 млн долларов). "В основном здании огромная гостиная с 12-метровым куполообразным потолком. Обеденная зона со столом на 18 человек, кухня для приготовления на -1 уровне с лифтом для подъема еды", – говорится в объявлении.

Продавать свое поместье бывший народный депутат поручил риелтору, который и разместил фотографии шикарного дома в сети. Риелтор в объявлении не указал точный адрес, но указал, что особняк находится на пер. Маячный. Благодаря ландшафту на карте можно с легкостью найти нужный дом.

Закругленный задний двор, купол, характерный ландшафт главного двора, бассейн ближе к морю, прямоугольный дом и религиозный объект рядом (на одном из фото виден крест и характерная постройка) – есть только одно поместье, которое соответствует всем указанным характеристикам.

Это дом на пер. Маячный 6/1. OBOZREVATEL сделал выписку из реестра Минюста – поместье принадлежит экс-замминистру транспорта Игорю Урбанскому. Соседний участок принадлежит монастырю УПЦ МП, поэтому на фото и виден крест. На участке есть и характерный ландшафт двора, и бассейн, расположенный у забора перед склоном к морю, и округленный задний двор, и купол на самом доме.

"Дом построен из премиальных материалов, привезенных из разных уголков планеты. Работы выполнены безупречно топовыми мастерами. Материалы отделки – мрамор, оникс, золото, ценные породы дерева и камня", – говорится в объявлении.

Семья Урбанских занимается транспортными перевозками. Сын Игоря Анатолий – бывший глава Одесского облсовета, второй его сын - Александр – бывший народный депутат и действующий заместитель главы Одесского облсовета. Возможно, соседство особняка отца с монастырем УПЦ МП повлияла и на позицию Александра Урбанского. В Одесском облсовете он выступил в защиту российской церкви в Украине.

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