Украинцы до конца лета обязаны заплатить налоги со своих квартир: когда придут квитанции

В Украине до 1 июля налоговая разошлет квитанции с уведомлениями о необходимости заплатить налоги за свои квартиры. Размер налога зависит от площади жилья, при этом платить нужно только за лишние квадраты.

Видео дня

Как говорится в материале OBOZREVATEL, "лишней" считается площадь квартиры от 60 квадратов (налог начисляют на каждый следующий метр) и дом от 120 квадратов. Платить нужно за прошлый год и сумма налога составляет до 1,5% минималки. На данный момент это 97,5 грн.

После получения платежки (до 1 июля) есть 60 дней для того, чтобы без штрафа заплатить налог. То есть до конца лета украинцы, которые владеют недвижимостью указанной площади. Рассмотрим несколько примеров.

Если у вас есть квартира площадью 100 квадратных метров, заплатить нужно за 40 квадратов. Это 3900 грн. Если у вас есть и дом и квартира, общая площадь должна составлять до 180 квадратов.

Платить налоги за недвижимость не нужно в таких случаях:

если недвижимость находится в зоне боевых действий;

если недвижимость находится в оккупированной зоне;

если недвижимость уничтожена в результате боевых действий.

Отметим, поступления от налога на недвижимость поступает в органы местной власти. При этом платить нужно в налоговую службу по месту своей регистрации.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что в Украине повысят налоги физлицам-предпринимателям. Кроме того, бизнесу вернут проверки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!