В Украине разрешили национализировать даже успешные системные банки: законопроект принят

Нацбанку Украины разрешили выводить с рынка путем национализации даже успешные банки подсанкционных владельцев. Речь идет исключительно о системных банках.

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Соответствующий правительственный законопроект № 9107-1 принят во втором чтении в Верховной Раде 29 мая. Первое голосование по документу было провалено 2 мая. Чтобы законопроект вступил в силу, еще требуются подписи главы Верховной Рады и президента Украины.

"Наконец Рада одобрила в повторном втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию процедуры вывода с рынка банка в условиях военного положения № 9107-1. Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных собственников (но только те, что системные)", – сообщил первый замглавы Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос").

За документ проголосовали 305 народных депутатов. По фракциям голоса распределились так:

"Слуга народа" – 195;

"Европейская солидарность" – 22;

"Батківщина" – 15;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За майбутнє" – 9;

"Голос" – 11;

"Довіра" – 14;

"Восстановление Украины" – 14;

внефракционные – 8.

"Законопроект касается процедуры вывода с рынка банков, принадлежащих подсанкционным лицам, таким образом, чтобы прекращение их участия в банковской системе государства не причинило вреда интересам клиентов банков и их вкладчиков", – комментировал ранее глава Комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Он объяснял, что главной целью законопроекта является не закрытие конкретных банков, а стабильность банковской системы в условиях военного положения. Также приоритетом является защита прав и интересов вкладчиков и других кредиторов банков.

Как объяснил Гетманцев, когда законопроект вступит в силу, НБУ получит расширенные полномочия "при определенных обстоятельствах, связанных с применением санкций к банку и/или владельцам существенного участия в банке". В таком случае Нацбанк сможет принять решение о:

запрете подсанкционному юридическому или физическому лицу приобретать или увеличивать существенное участие в банке;

выводе с рынка системно важного банка путем национализации.

Таким образом, вводится возможность вывода системно важного банка с рынка при отсутствии у него признаков неплатежеспособности. Также закрепляется норма, которой предусмотрена возможность возмещения лицам ущерба, который они понесли в результате ликвидации банка или вывода с рынка системно важного банка, исключительно за счет средств государства-агрессора.

"Из законопроекта исключены нормы, связанные с возможностью и последствиями принятия Нацбанком решения об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, не определенного системно важным, в случае если банк либо владелец существенного участия находятся под санкциями", – уточнил Гетманцев.

Напомним, неофициальные источники на банковском рынке связывают законопроект с планами по национализации Сенс Банка (бывший Альфа-банк), который принадлежит подсанкционным российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Сейчас по закону Сенс Банк закрыть нельзя.

А вот если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Пока новые законодательные изменения не приняты, признать "Сенс" банкротом не получится, т. к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. Таким образом, в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине изменили список системно важных банков. Теперь их не 14, а 15 – в перечень добавился "Креди Агриколь".

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