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Нардепы провалили закон о национализации подсанкционных банков: подробности

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
1,7 т.
Нацбанк может получить новые полномочия

Депутаты Верховной Рады (ВР) не смогли изменить процедуру вывода банков с рынка. Законопроект, который разрешил бы НБУ выводить с рынка или национализировать даже успешные банки подсанкционных владельцев, не набрал достаточное количество голосов во втором чтении и отправится на повторное рассмотрение. 

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Речь идет о законопроекте № 9107-1. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, на заседании ВР 2 мая за документ проголосовали 212 депутатов. По фракциям голоса разделились так:

  • "Слуга народа" - 162;
  • "Европейская солидарность" - 1;
  • "Батьківщина" - 10
  • "Платформа за жизнь и мир" - 0;
  • "Голос" -  12
  • "Відновлення України" - 7;
  • "За майбутнє" - 5;
  • "Довіра" - 11;
  • внефракционные - 4.
Голосов не хватило
Как распределились голоса по фракциям
Какие фракции не голосовали за законопроект

При этом направить законопроект на второе чтение согласились уже 264 нардепа. По словам Железняка, еще раз принять документ попробуют уже в конце мая.

"Плохая история, так как принятие законопроекта заложено пунктом в меморандуме МВФ... Почему так произошло? Ну потому что половина депутатов куда-то ушла, пока продолжались выступления по правкам. И перед голосованием просто отсутствовали в зале. И на табло мы увидели 162 голоса от большинства", – рассказал Железняк.

Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных владельцев. Расширенные полномочия будут введены исключительно на время военного положения. Также закрепляется норма, что все компенсации, связанные с ликвидацией или национализацией, будут выплачиваться исключительно за счет средств государства-агрессора.

Неофициальные источники на банковском рынке связывают законопроект с планами по национализации Сенс Банка (бывший Альфа-банк), который принадлежит подсанкционным российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Сейчас по закону Сенс Банк закрыть нельзя.

А вот если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Пока новые законодательные изменения не приняты, признать "Сенс" банкротом не получится, т.к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. Таким образом, в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине определили список банков, которые пройдут проверку в 2023 году. В перечень попали 20 крупнейших финурчждений.

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