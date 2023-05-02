Нардепы провалили закон о национализации подсанкционных банков: подробности

Депутаты Верховной Рады (ВР) не смогли изменить процедуру вывода банков с рынка. Законопроект, который разрешил бы НБУ выводить с рынка или национализировать даже успешные банки подсанкционных владельцев, не набрал достаточное количество голосов во втором чтении и отправится на повторное рассмотрение.

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Речь идет о законопроекте № 9107-1. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, на заседании ВР 2 мая за документ проголосовали 212 депутатов. По фракциям голоса разделились так:

"Слуга народа" - 162;

"Европейская солидарность" - 1;

"Батьківщина" - 10

"Платформа за жизнь и мир" - 0;

"Голос" - 12

"Відновлення України" - 7;

"За майбутнє" - 5;

"Довіра" - 11;

внефракционные - 4.

При этом направить законопроект на второе чтение согласились уже 264 нардепа. По словам Железняка, еще раз принять документ попробуют уже в конце мая.

"Плохая история, так как принятие законопроекта заложено пунктом в меморандуме МВФ... Почему так произошло? Ну потому что половина депутатов куда-то ушла, пока продолжались выступления по правкам. И перед голосованием просто отсутствовали в зале. И на табло мы увидели 162 голоса от большинства", – рассказал Железняк.

Законопроект позволяет НБУ национализировать банки подсанкционных владельцев. Расширенные полномочия будут введены исключительно на время военного положения. Также закрепляется норма, что все компенсации, связанные с ликвидацией или национализацией, будут выплачиваться исключительно за счет средств государства-агрессора.

Неофициальные источники на банковском рынке связывают законопроект с планами по национализации Сенс Банка (бывший Альфа-банк), который принадлежит подсанкционным российским миллиардерам Петру Авену и Михаилу Фридману (оба уехали из РФ). Сейчас по закону Сенс Банк закрыть нельзя.

А вот если его признают неплатежеспособным, финучреждение можно будет национализировать за 1 грн. Пока новые законодательные изменения не приняты, признать "Сенс" банкротом не получится, т.к. банк является системным и при этом успешно продолжает работу. Таким образом, в любом случае банк продолжит стабильно работать – либо в частных руках, либо в государственной собственности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине определили список банков, которые пройдут проверку в 2023 году. В перечень попали 20 крупнейших финурчждений.

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