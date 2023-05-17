В Венгрии пригрозили блокированием дальнейшей помощи ЕС Украине: глава МИД назвал 3 причины

Правительство Венгрии угрожает блокировать дальнейшую финансовую помощь Европейского Союза (ЕС) Украине. Власти страны озвучили 3 причины этого.

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Среди них – включение Украиной венгерского OTP Bank в список международных спонсоров войны в Украине. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, пишет Bloomberg.

Сийярто добавил, что Украина якобы ограничивает права на образование этнических венгров. Напоследок он указал на материал The Washington Post, согласно которому президент Владимир Зеленский якобы в свое время говорил о подрыве нефтепровода "Дружба", поставляющего нефть из России в Венгрию через Украину.

"Я хочу четко объяснить, что пока Украина держит OTP в своем списке международных спонсоров войны, мы не можем поддерживать решения, требующие новых экономических и финансовых жертв со стороны Европейского Союза и его государств-членов. То же касается санкций", – сказал министр.

Напомним, власти Венгрии 15 мая заблокировали выплату очередного транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие Украине. Сумма выплат должна была составить $500 млн.

Транш должны были выплатить Украине уже в следующий понедельник, 22 мая. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на информированный источник.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Сийярто прокомментировал "мирный план" Китая по окончании войны в Украине. Он заявил, что Будапешт поддерживает документ, отвечающий только интересам Москвы.

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