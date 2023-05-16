Венгрия заблокировала выделение полмиллиарда евро Украине из Европейского фонда мира – СМИ

Власти Венгрии 15 мая заблокировали выплату транша средств Европейского фонда мира (EPF) на оружие Украине. Сумма выплат должна была составить $500 млн.

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Транш должны были выплатить Украине уже в следующий понедельник, 22 мая. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на информированный источник.

Будапешт якобы требовал "гарантий", что EPF будет сохранять свой "глобальный" горизонт в будущем, а не будет использоваться только для вооружения для Киева. Европейский фонд мира возмещает государствам-членам обычно 50%, но отсутствует фиксированный стандарт.

Ранее министры финансов стран "Большой семерки" вместе с главами центробанков заявили об увеличении поддержки Украины в 2023 году до $44 млрд. Страны снова сделали заявление о непоколебимой поддержке Украины столько, сколько нужно, и единство в осуждении незаконной, ничем не оправданной и ничем не спровоцированной агрессивной войны России против Украины.

Об этом говорится в заявлении "Большой семерки". "Мы подтвердили нашу твердую приверженность нашему единственному ответу на агрессивную войну России против Украины, которая также является посягательством на верховенство права и принципы Устава ООН", – говорится в заявлении.

OBOZREVATEL ранее сообщал, что в США заверили, что продолжат поддерживать Украину в ее борьбе за свою независимость во время полномасштабного вторжения России. Помощь Киеву Вашингтон сможет оказывать даже в случае дефолта.

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