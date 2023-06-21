Великобритания объявила о новом пакете помощи для Украины: на что пойдут деньги

Украина получит от Великобритании финансовую помощь в 3 млрд долларов. Средства будут предоставляться в течение трех лет. Предполагается, что помощь будет использована для финансирования жизненно важных госуслуг, в том числе лечения и образования.

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Пакет финансовой поддержки анонсировал премьер-министр Британии Риши Сунак. Заявление прозвучало в ходе Конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в Лондоне.

Сунак подчеркнул, что средства предоставляются в виде кредитных гарантий. То есть Украина сможет взять долгосрочные кредиты на эту сумму на открытых финансовых рынках – выгодные условия такого кредитования обеспечат как раз британские гарантии.

"Правительство Британии хочет поддержать Украину в последующие годы. В течение следующих трех лет мы предоставим долгосрочные гарантии на 3 млрд долларов. Мы хотим усилить инвестиции вместе с экологическими инициативами", – сказал Сунак.

Кроме того, Украина получит дополнительные 240 млн фунтов стерлингов (около 306 млн долларов) непосредственно от Великобритании. Средства из этого пакета планируют направить на:

проекты по спасению жизни (разминирование, наборы для ликвидации последствий стихийных бедствий и т.д.);

программы реформ;

энергетические проекты.

Как сообщал OBOZREVATEL, на лондонской конференции в июне-2023 также был представлен беспрецедентный пакет помощи Украине от ЕС на 50 млрд евро. Средства будут предоставляться в течение 4 лет, то есть до 2027 года.

Помощь от международных партнеров Украины является важный подспорьем для поддержки госбюджета страны. Такие средства нельзя использовать на военные нужды, однако они позволяют финансирование социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетникам и т.д.

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