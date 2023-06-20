ЕС готовит Украине беспрецедентную помощь в 50 млрд евро: для получения денег будут условия

Европейский Союз (ЕС) готовит для Украины беспрецедентный пакет финпомощи на 50 млрд евро. Предполагается, что деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Однако для получения средств будут выдвинуты условия проведения реформ.

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Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на два источника. По данным агентства, детали пакета могут быть объявлены в Лондоне 20 июня, перед конференцией по восстановлению Украины.

Отмечается, что предложение Европейской комиссии поможет профинансировать текущие расходы правительства Украины и оплатить приоритеты срочной реконструкции. В целом же пакет помощи должен стать частью пересмотра долгосрочного бюджета ЕС на период с 2024 по 2027 годы.

Еврокомиссия, по данным агентства, хочет избежать "обременительных инструментов" восстановления Украины. Поэтому помощь будет предложена в виде грантов, льготных кредитов и гарантий, сообщили источники.

"Пакет помощи поступает в ключевой момент войны, когда украинские войска начинают долгожданную кампанию. Украинское правительство рассчитывает, что контрнаступление вытеснит российские войска с большей территории и побудит союзников продолжать оказывать необходимую поддержку", – сообщает агентство.

Как ранее писал Financial Times, приверженцы плана заявляют, что он поможет вывести финансовую поддержку Украины на более стабильный и предсказуемый уровень после волны критики за бессистемное и спорадическое предоставление средств в течение 2022 года. Также ЕС планирует побудить США и Великобританию предоставить Украине аналогичные финансовые обязательства, а Киев, по мнению чиновников, будет иметь большую уверенность в своих финансовых возможностях.

Тревогу, отмечает издание, вызывает факт, что пакет будет довольно трудно согласовать со всеми членами ЕС, учитывая враждебную позицию Венгрии, которая уже заблокировала несколько траншей финансовой помощи для Киева. Но если пакет будет одобрен, появится возможность расширить уже действующую программу поддержки Украины на 2023 год, которая сейчас составляет 18 млрд евро.

Напомним, бюджет Украины на 2023 год из-за войны и больших потерь экономики имеет рекордный дефицит – 20,6% ВВП. Планируемые расходы бюджета почти в два раза превышают запланированные доходы. Украине не хватает около 38 млрд долларов США. Эти деньги Киев планирует получить в течение года от западных партнеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, благодаря помощи партнеров, международные золотовалютные резервы Украины составили 37,311 млрд долларов. Это рекордный рост резервов за последние 11 лет и это больше, чем было в запасах Национального банка до войны, – по состоянию на 24 февраля 2022-го резервы НБУ составляли 27,42 млрд долларов.

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