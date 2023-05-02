Внутренних ресурсов едва хватает: стало известно, сколько Украина тратит на оборону и безопасность

В Украине на нужды обороны и безопасности уходит больше половины государственного бюджета. Это около 160 млрд грн в месяц, причем полученных исключительно из внутренних источников, т. к. тратить на "военку" средства международных партнеров запрещается. Денег хватает впритык – такие поступления в бюджет составляют 180 млрд грн в месяц.

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Об этом рассказал глава Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Верховной Рады Даниил Гетманцев. Нардеп от "Слуги народа" проанализировал данные по сводному бюджету за первый квартал 2023 года.

"Страна второй год живет в условиях жесткого военного бюджета. Оборона продолжает составлять половину расходов сводного бюджета, а вместе с расходами на безопасность и правопорядок совокупный военный бюджет достигает 60% сводного бюджета", – подчеркнул Гетманцев.

Он уточнил, что в январе – марте 2023 года среднемесячные расходы на безопасность и оборону составили около 160 млрд грн. В то время как внутренние ресурсы сводного бюджета (налоговые, неналоговые доходы и сальдо ОВГЗ) около 180 млрд грн/мес.

"С учетом того, что расходы на безопасность и оборону финансируются из государственного бюджета, внутренних ресурсов в привязке к последнему едва хватает на их покрытие", – констатировал нардеп.

При этом финансирование социальной сферы и других невоенных расходов преимущественно обеспечивается за счет союзников. В первом квартале Украина привлекла от партнеров 381 млрд грн, что в пересчете составляет в среднем 127 млрд грн/мес.

На что уходят бюджетные средства

Структура расходов в первом квартале 2023-го не претерпела существенных изменений. Доли финансирования распределились так:

оборона – 49,8%;

безопасность и общественный порядок – 11,3%;

соцзащита – 15,5%;

образование – 7,9%

здравоохранение – 5,6%

общегосударственные функции – 5,4% (в т.ч. обслуживание госдолга – 3,2%);

экономическая деятельность – 2,6%;

другие функции – 1,9%.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли в 1,8 раза. Больше увеличились расходы на оборону – в 5,3 раза, на общественный порядок и безопасность – в 1,8 раза. Расходы на социальную защиту увеличились на 17%. Больше уменьшились расходы на обслуживание государственного долга – на 27% (минус 14,8 млрд грн)", – отметил Гетманцев.

В целом за январь – март 2023 года доходы сводного бюджета составили 627,6 млрд грн, в том числе гранты – 133,9 млрд грн. Налоговые поступления выросли на 9,5% (29,3 млрд грн), а неналоговые – на 55,5% (49,9 млрд грн).

Дефицит с учетом кредитования составил 179,2 млрд грн, в т. ч. дефицит госбюджета – 220,1 млрд грн. Местные бюджеты остаются профицитными – на 40,9 млрд грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее военное руководство Украины в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова обратилось к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о возвращении доплат военным в 30 тыс. грн. Вместо этого документа Залужный и Резников предложили разработать новый проект.

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