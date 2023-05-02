Залужный и Резников попросили пока не возвращать военным доплаты 30 тыс. грн: что известно

Военное руководство Украины в лице главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и министра обороны Алексея Резникова обратилось к депутатам Верховной Рады с просьбой отложить рассмотрение законопроекта о возвращении доплат военным 30 тыс. грн. Вместо этого документа Залужный и Резников предложили разработать новый проект.

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Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. Речь идет о законопроекте № 8312, который уже был принят нардепами во втором чтении. Сейчас подписание документа заблокировано отдельным постановлением, т. к. авторы инициативы не предусмотрели достаточного финансирования доплат.

Залужный и Резников просят собрать рабочую группу из представителей Верховной Рады, правительства, Генштаба и до конца мая совместно разработать законопроект, который урегулирует вопросы оплаты труда военных. В письме среди прочего говорится, что:

система оплаты труда должна быть справедливой и обеспеченной бюджетным финансированием, а не просто существовать на бумаге;

популизм в этом вопросе может иметь крайне негативные последствия и вызывать разочарование.

"Письмо подписали министр обороны Алексей Резников, министр внутренних дел Игорь Клименко, главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный, начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава СБУ Василий Малюк", – отметил Арахамия.

Напомним, для возвращения выплат военнослужащим необходимо 154 млрд грн в 2023 году. А в принятом ВР законопроекте прописано финансирование лишь 2% необходимой суммы.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину доплату в 30 тыс. грн получали защитники, находящиеся рядом с линией фронта, на блокпостах или на боевом дежурстве. Но в феврале-2023 список получателей урезали. В частности, эту сумму перестали платить бойцам в тылу и тем, кто служит близко к передовой, но не непосредственно на нуле.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слуга народа" предложил финансировать выплаты военным за счет роста цен на алкоголь. Для этого зарегистрирован законопроект о введении дополнительного акциза со ставкой 10% от минимальных цен на спиртное.

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