Времена меняются, а подходы нет: как ставленник Арахамии Гусев провалил управление "Укроборонпромом"

Бывший глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев (был на должности с 3 декабря 2020 года по 27 июня 2023-го) запомнился украинцам своей фактической бездеятельностью, приправленной еще и чередой скандалов. Но ситуация в преобразованном АО "Украинская оборонная промышленность" может и не улучшиться – нового главу компании Германа Сметанина связывают с теми же политсилами, с которыми мог быть связан и Гусев. А именно – с лидером фракции "Слуга народа" и главой набсовета Офиса по привлечению и поддержке инвестиций Давидом Арахамией.

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На эту связь обратил внимание блогер Вадим Гриб. По его словам, все главы "Укроборонпрома", который теперь стал АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП), не были независимыми менеджерами. И ситуация не меняется к лучшему.

"Времена меняются, а подходы нет. За Гусевым стоял Арахамия, но его выгнать нельзя, он же формально не при делах! Вот в этом и вся проблема, все знают истинные причины, а к ответственности привлекают только исполнителей, да и то не всегда. Поговаривают, что и в новом назначении не обошлось без Арахамии", – отметил Гриб.

Арахамия, к слову, неоднократно публично хвалил Гусева за "успехи" на должности. К примеру, в 2021 году лидер фракции "слуг" заявлял, что Гусев находится "на своем месте", концерн якобы показывает рекордные результаты.

Но такими ли рекордными были результаты "Укроборонпрома" при Гусеве на самом деле? Аналитики Defence Express уверены: в действительности ситуация с работой концерна была едва ли не катастрофической.

Первым маркером того, что с Гусевым что-то не так, стал его отказ уволить всех замов предыдущего главы "Укроборонпрома" Айвараса Абромавичюса, которые получали по трети миллиона гривен в месяц. Несмотря на все обещания Гусева "разобраться", через полгода после его назначения Роман Бондарь, Сергей Иванюта и Михаил Морозов продолжали работать и получать свои рекордные зарплаты.

Морозова не уволили даже после обвинений на уровне Верховной Рады в принадлежности к российским спецслужбам. При этом "Укроборонпром" Гусева отчитывался о проведении некой внутренней проверки, которую Морозов якобы успешно прошел.

Следующий крупный скандал был связан с вертолетами Iroquois. Их производство Гусев обещал запустить на "Одесском авиационном заводе", чем сильно удивил разработчика вертолетов Bell Textron.

Эта компания не только не давала разрешения на выпуск техники, но даже не получала соответствующий запрос. "Вся история напоминала ситуацию с "лыжным инструктором", когда вместо Bell Textron речь шла о настоящей "ящике Пандоры" с крайне сомнительной схемой, подержанными вертолетами и малоизвестными компаниями", – отмечают в Defence Express.

В любом случае обещание Гусева показать эти вертолеты в День Независимости выполнено не было. Должности лишился только директор "Одесского авиационного завода".

Еще одно "достижение" команды Гусева – обновленный сайт "Укроборонпрома". После его запуска выяснилось, что в концерне почему-то не знают, как выглядят даже танковые снаряды. На иллюстрации на новом сайте танк "Оплот" стрелял артиллерийским снарядом времен Второй мировой войны. Скандал заставил концерн убрать результат своей некомпетентности.

Еще одним обещанием Гусева была, разумеется борьба коррупцией. Но в каденцию Гусева самолеты "Антонова" использовали в виде аэротакси за государственные средства. Полеты, в частности, на Ан-74Т, были систематичными и осуществлялись под видом сертификационных проверок и тренировок летного состава.

Борьба с коррупционерами на "Антонове" в целом не задалась. Тогда руководителя госкомпании Сергея Бычкова систематически обвиняли в коррупции и схематозе даже в сотрудничестве с НАТО по программе SALIS.

Но увольнять такого подозрительного менеджера Гусев не стал. На решение главы "Укроборонпрома" не повлияла даже просрочка работ с импортозамещением Ан-178 для ВСУ. В самолете остался как минимум вспомогательный газотурбинный двигатель ТА18-100 производства РФ.

Но самые печальные страницы деятельности Гусева в "Укроборонпроме" начались с вторжением в Украину Российской Федерации. Полный анализ его деятельности в этот период пока провести невозможно, ведь война еще идет, отмечают аналитики.

Тем не менее, очевидно, что что главная задача для руководителя "Укроборонпрома" в такое время – обеспечить сохранность предприятий. Некоторые из них исторически находились в непосредственной близости от границы РФ, например, в Сумской области. И потому спасти "Шосткинский казенный завод "Импульс" вряд ли было возможно, если не начать этот процесс еще в январе 2022 года.

Вместо этого в "Укроборонпроме" создали Добровольческое формирование территориальной громады (ДФТГ) и активно пиарились. "Один из эпизодов саморекламы стоил жизни специалистов одного из оборонных предприятий в Киеве", – пишет Defense Express.

Так, в апреле 2022 года Гусев лично дал добро на съемку и принял участие в сюжете о работе на одном из предприятий. Через трое суток после сюжета в телемарафоне россияне нанесли удар по конкретному цеху, идет шли работы. Были уничтожены производственные мощности, погибли люди.

В целом, несмотря на обещания власти ликвидировать "Укроборонпром" до конца 2021 года, именно Гусев этот план и не выполнил. Правительство по сути пришло к выводу, что глава концерна вообще не предпринял существенных шагов в этом направлении.

Ведь теперь перед новым руководителем УОП Сметаниным стоит ровно та же официальная задача – реформировать "Укроборонпром", но, видимо, уже "по-настоящему". Скоро станет известно, получилось ли у него сделать компанию действительно независимой от политиков. Эксперты на этот счет настроены скептически.

Как сообщал OBOZREVATEL, деятельность госконцерна "Укроборонпром" уже официально приостановлена с 29 июня 2023 года. Это произошло через два дня после увольнения Гусева.

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