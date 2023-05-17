Вступление Украины в ЕС зависит от результатов выборов в Турции: Politico узнало детали

Принятие Украины в состав Европейского Союза (ЕС) может вынудить блок отказаться от принятия Турции. При этом именно наше государство и страны Западных Балканов являются последними странами, которых Евросоюз планирует принять.

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Об этом говорится в материале Politico. Как пишет издание, некоторые члены ЕС "выдохнут с облегчением", если во 2-м туре выборов в Турции победит действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, а не его соперник от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.

Дело в том, что Кылычдароглу настроен на более тесную интеграцию с Евросоюзом. "В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы – это последнее расширение (Евросоюза. – Ред.). Невозможно, чтобы ЕС смог поглотить и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит", – рассказал Politico неназванный высокопоставленный европейский чиновник.

Как отмечается, вероятнее всего, что лидеры стран Европейского Союза официально начнут с Украиной переговоры о вступлении во время декабрьского саммита.

Ранее Европейская комиссия (ЕК) впервые озвучила экономический прогноз для Украины как страны-кандидата на членство в ЕС. Да, ЕК ожидает, что ВВП Украины вырастет даже в 2023 году, хоть и ненамного.

Соответствующее заявление сделал еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, передает пресс-служба Еврокомиссии. По словам Джентилони, Украина продемонстрировала "огромную устойчивость" экономики.

OBOZREVATEL сообщал, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина отстаивает европейские ценности и выступает за добро в борьбе с Россией. Поэтому Европа должна оказать безусловную поддержку украинцам в их борьбе.

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