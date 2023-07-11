Россия "вычеркивает" суда: в Украине загрузили последние два корабля с зерном

Страна-террористка Россия продолжает блокировать зерновую инициативу. С начала июля из черноморских портов вышло всего 6 судов. Совокупно на них было загружено всего 215 тысяч тонн агропродукции.

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В порту Одессы завершается загрузка 85 тысяч тонн зерна для Египта. Это последние два балкера, ожидающих загрузки, сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Также флота под погрузку уже нет в порту Черноморска. Последние суда с агропродукцией были отправлены на прошлой неделе в Китай и Тунис. Более 2 месяцев не работает порт Южный, потому что россияне "вычеркивают" все направляющиеся к нему суда.

С 26 июня оккупанты отказываются проводить инспекции судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. 29 судов, которые должны доставить более 1,4 млн тонн агропродукции для стран Азии и Африки, заблокированы в территориальных водах Турции.

"Украинская агропродукция занимает значительное место в продовольственной безопасности мира. Полная остановка экспорта украинского зерна морем приведет к росту цен на продовольствие и усугубит кризис в бедных странах. Это понимает мир, это понимают наши партнеры. Последние несколько месяцев Зерновой коридор практически не работает. Сейчас мы совместно с партнерами прилагаем максимум усилий, чтобы украинское зерно поступало на рынки в необходимом для мира объеме", – заявил глава министерства Александр Кубраков.

В период с 1 июня по 10 июля из запланированных 150 инспекций судов (как входящего, так и выходного флота) состоялось лишь 70 из-за отказа россиян проводить проверки. Следующая инспекция намечена на 14 июля. Сейчас в зоне инспектирования остался только входящий флот. С 1 августа 2022 года экспортировано более 33 млн. тонн продукции украинских аграриев в 45 стран мира.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ЕС рассматривают возможность разрешить российскому Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которая могла бы подключиться к международной системе обмена платежами SWIFT. Само финучреждение из страны-террориста РФ находится под санкциями.

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