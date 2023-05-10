Запад готовит удар по российским алмазам, ключевая страна изменила позицию – FT

Бельгия, которая блокировала введение санкций против российских алмазов в ЕС, изменила свое решение. Таким образом, вероятно, что Евросоюз включит "алмазные" санкции в список ограничений в отношении РФ.

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Более того, по словам премьер-министра Бельгии Александера де Кро, Бельгия теперь хочет занять лидирующую позицию в усилиях Запада "сдержать российские финансовые потоки от торговли алмазами". Также удар по алмазной отрасли РФ готовит "Большая семерка", пишет Financial Times (FT).

"Мы хотим вытеснить российские алмазы с западных рынков. Но с существующими прямыми запретами на российские алмазы мы этого не добьемся. Они не оказали существенного влияния на финансовые потоки российской военной машины", – цитируются слова де Кро.

Власти Бельгии неоднократно высказывали опасения, что санкции навредят торговле алмазами в Антверпене. Теперь решение видят во внедрении (наряду с запретами) системы контроля за происхождением алмазов. По данным FT, такую позицию поддерживает "Большая семерка", однако четкий механизм еще не предложен.

Ранее США – крупнейший в мире готовых алмазов – уже отказались от камней российского происхождения. Штаты ввели санкции против российского алмазного гиганта "Алросы" еще в апреле 2022 года. Также в страну запрещен импорт российских алмазов.

"Вскоре столицы "Большой семерки" присоединятся к Вашингтону, поддержав усилия по снижению доходов от добычи алмазов в России. Целью является внедрение эффективного механизма отслеживания отдельных драгоценных камней, которого пока не существует. В G7 надеются, что это проложит путь к запрету ЕС на российские алмазы", – отмечает издание.

На "Алросу", по подсчетам Минфина США, приходится около 28% мировой добычи алмазов. В России доля группы достигает 90%. Алмазы входят в десятку крупнейших статей неэнергетического экспорта России.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Киеве анонсировала 11-й пакет санкций ЕС против России. В заявлении фон дер Ляйен не говорилось об ограничениях на импорт российских алмазов.

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