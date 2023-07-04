Запасы бензина в России "есть только на бумаге": СМИ сообщили о грядущем дефиците

В России, несмотря на продажу сырой нефти и нефтепродуктов за рубеж, может возникнуть дефицит бензина. Обязательный запас в размере 2 млн тонн "есть только на бумаге".

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Как сообщает The Moscow Time. Рынок бензина оказался в состоянии "идеального шторма". С начала года биржевые цены на бензин в России взлетели более чем на 70% и в конце июня переписали исторические рекорды.

И хотя правительство заверяет, что производство бензина в стране растет, на деле на оптовом рынке возник заметный дефицит, сообщили Reuters трейдеры и источники в отрасли. По их словам, перед сезонными ремонтами нефтеперабатывающих заводов в стране формировали "неприкосновенный запас" бензина, который на апрель должен был насчитывать 2 млн тонн. Но теперь, когда НПЗ остановили работу из-за профилактики, это топливо на рынок так и не поступило.

Возможно, "запасы были только на бумаге", говорит один из источников. По данным агентства, в июне суммарный объем первичных биржевых продаж бензина на бирже был 22% ниже, чем в июне прошлого года. При этом продажи Аи-92 рухнули на 32%

Другая версия, по словам трейдеров, заключается в том, что крупные нефтяные компании намеренно придерживают объемы бензина, чтобы поднять цены еще выше. Дорогой бензин нужен нефтяникам, чтобы компенсировать резкое сокращение выплат из бюджета.

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