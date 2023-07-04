"Запрет" налички в Украине: озвучен возможный сценарий и последствия

Украина может полностью отказаться от налички только за 20-25 лет, когда произойдет смена поколений. Из-за привычки пожилых людей к использованию наличных сценарий полного запрета наличных сегодня невозможен. Но стремиться к показателю Швеции, который в последние 10 лет колебался на уровне 0,5-2,0%, тоже нужно.

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Об этом в своем блоге для Минфин написал финансовый аналитик Виталий Шапран. Основных причин для этого две:

1. Государству легче собирать налоги, когда объем наличных денег в экономике минимизирован. Безналичные платежи в банковской системе фиксируют любые транзакции, которые, как правило, легче проверять.

2. Государство тратит огромные средства на обслуживание наличного обращения денег. Нужно учитывать не только то, что тратит НБУ на изготовление банкнот, а также на их сортировку и замену, но и средства, которые тратят банки на инкассацию, перевозку и перерасчет наличных. Поэтому при уменьшении доли наличных денег в обращении может быть достигнута экономия в десятки миллиардов гривен.

"Идея уменьшения доли наличных денег в Украине не появилась только в 2023 году. Ее активно обсуждали в кулуарах Научно-консультативного совета Государственной налоговой службы Украины, созданной 11/12/2020 года, и в состав которой я входил. Идея заключалась в том, чтобы дать налоговикам доступ к системе электронных платежей НБУ и информации банков, в обмен на снижение налогового давления. Впрочем, проект в то время как говорят "не взлетел". Проблема встала в координации между налоговиками и банкирами", – пишет Шапран.

Налоговики упорно считали, что нужно сначала расширить их права относительно доступа к СЭП и информации банков, а потом снижать налоговое бремя.

Технически такая реформа вполне возможна. Дело в том, что при открытии счета вы подаете свой индивидуальный налоговый номер (ИНН). И именно по этому номеру можно легко вычислить Ваши транзакции. Например, если налоговая сопоставит ваши транзакции с данными публичных имущественных реестров, то это уже будет полноценный контроль за вашими налоговыми обязательствами.

"Но в реализации этих предложений есть нюанс. Если государство будет нечестно играть и пойдет на то, чтобы открыть доступ фискалам к банковской информации без снижения налогового бремени, то мы увидим обратный эффект, когда доля наличных денег в денежной массе взлетит к небесам. То есть алгоритм действий нужен только такой: снижение налогов, а затем предоставление доступа фискалам к базам данных банковских транзакций. Процесс может происходить одновременно, но без налоговых преференций", – считает Шапран.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Германии заявили: чтобы стать членом Европейского Союза, Украине нужно покончить с "30 годами кумовства и коррупции". При этом там признали, что наше государство уже достигло большого прогресса в реформах.

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