Зеленский хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет: постановление уже в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет. В частности, предлагается полностью запретить торговые операции с этой страной и остановить транзит ресурсов ее представителями.

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"Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента от 27 мая 2023 года", – говорится в проекте документа.

Какие санкции предлагается ввести

Кроме запрета торговых операций и остановки транзита ресурсов внесенное Зеленским постановление предлагает наложить на Иран и ряд других ограничений. В частности:

прекратить полеты и перевозки резидентами Ирана по территории Украины;

предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины;

ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Иран;

запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Новые санкции против России

В то же время, Зеленский ввел санкции против 51 гражданина РФ и 220 юридических лиц. Среди них российская "Железнодорожная торговая компания", "Инновационные технологии масел", "Оборонрегистр".

Также введены санкции в отношении кипрских компаний "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской "Навител с.р.о" и общества с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.

Санкции, среди прочего, предусматривают:

блокировку активов;

полное прекращение торговых операций; транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;

остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;

полный запрет захода невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, а также воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на ее территории;

запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, – племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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