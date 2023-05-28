Зеленский хочет ввести санкции против Ирана на 50 лет: постановление уже в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление о введении санкций против Ирана на 50 лет. В частности, предлагается полностью запретить торговые операции с этой страной и остановить транзит ресурсов ее представителями.
"Утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 27 мая 2023 года "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента от 27 мая 2023 года", – говорится в проекте документа.
Какие санкции предлагается ввести
Кроме запрета торговых операций и остановки транзита ресурсов внесенное Зеленским постановление предлагает наложить на Иран и ряд других ограничений. В частности:
- прекратить полеты и перевозки резидентами Ирана по территории Украины;
- предотвратить выведение капиталов резидентами Ирана из Украины;
- ввести запрет на осуществление каких-либо инвестиций в Иран;
- запретить передачу технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.
Новые санкции против России
В то же время, Зеленский ввел санкции против 51 гражданина РФ и 220 юридических лиц. Среди них российская "Железнодорожная торговая компания", "Инновационные технологии масел", "Оборонрегистр".
Также введены санкции в отношении кипрских компаний "Серч Локейшн Лимитед", "2ГИС Локал Серч Лимитед", чешской "Навител с.р.о" и общества с ограниченной ответственностью "Навител Украина", которое зарегистрировано в Украине.
Санкции, среди прочего, предусматривают:
- блокировку активов;
- полное прекращение торговых операций; транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение выведения капиталов за пределы Украины;
- остановку выполнения экономических и финансовых обязательств;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- полный запрет захода невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, а также воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществление посадки на ее территории;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СНБО ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, – племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).
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