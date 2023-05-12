Зеленский ввел санкции по "Запорожстали" и объявил конфискацию российской доли

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против лиц и компаний, которые помогали России контролировать металлургический комбинат "Запорожсталь". Кроме того, запускается конфискация российской части предприятия в пользу Украины.

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Об этом сообщил сам Владимир Зеленский 12 мая. "Сегодня у нас санкционный день. Есть несколько санкционных пакетов, подписал соответствующие указы. Первый санкционный пакет – в отношении "Запорожстали", – говорится в сообщении.

В черный список попали 28 юридических лиц и 41 физическое. С их помощью РФ сохраняла контроль над предприятием, вредила украинской экономике, подчеркнул Зеленский. Текст указа пока не обнародован.

Напомним, у "Запорожстали" насчитывается четыре основных акционера, ни один из которых не является российским:

47% – Metinvest B.V. Рината Ахметова (Нидерланды);

24,5% – "Киев Секюритиз Групп" (принадлежит компании из Швейцарии);

12,34% – Global Steel Investment (Великобритания, контролируется гражданкой Кипра Maria Koutsou, согласно реестру Companies house);

11,2% – "Мидланд Кэпитал Менеджмент" (Украина, принадлежит компании з Багам).

Как известно, Россия крадет из Мариуполя металлопродукцию, произведенную металлургическими заводами "Азовсталь", ММК им. Ильича и "Запорожсталь". Эти предприятия ранее обратились к своим международным партнерам и компаниям-операторам морских портов с призывом не покупать продукцию сомнительного происхождения.

2 марта 2022 года часть оборудования "Запорожстали" были переведены в режим горячей консервации. Однако уже в апреле 2022 года комбинат начал возобновлять производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский также утвердил санкции СНБО против 382 компаний и 40 человек. Среди них граждане и компании из РФ, Франции, Швейцарии, Германии, Тайваня.

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