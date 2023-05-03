Украина, Россия и Турция назначили зерновые переговоры: объявлена дата

В Турции официально анонсировали дату переговоров Украины, РФ и Турции по зерновому соглашению. Встреча в Стамбуле состоится не 3 мая, как ожидалось ранее, а 5 мая.

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Об этом сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар, передает A Haber. "Планируется встреча заместителей министров обороны Турции, Украины и России в Стамбуле в пятницу, 5 мая", – сказал Акар.

Он заверил, что стороны зерновой сделки готовы к ее продлению. В частности, сам Акар и его ведомство выступают за то, чтобы экспорт зерна из Украины по Черному морю продолжался.

"Она (зерновая сделка. – Ред.) очень важна для нуждающихся стран, а также для регионального мира и стабильности. В этом контексте мы можем сказать, что стороны готовы продлить срок соглашения", – почеркнул глава турецкого минобороны.

Ранее ожидалось, что переговоры о зерновой сделке состоятся в Турции уже 3 мая. Об этом анонимно сообщал Reuters высокопоставленный украинский чиновник.

Зерновое соглашение предусматривает функционирование в Черном море зеленых коридоров для экспорта зерна и другой агропродукции из Украины. Товар разрешается вывозить из трех портов: "Одесса", "Пивденный" и "Черноморск". Все корабли, участвующие в инициативе, проходят специальные проверки в Турции.

При этом Россия последнее время намеренно блокирует такие проверки. Также Кремль продолжает выдвигать условия для продления соглашения. В частности, РФ требует разблокирования аммикопровода "Тольятти – Одесса", переподключения "Россельхозбанка" к SWIFT, а таке снять ряд логистических санкций и разблокировать счета некоторых подсанкционных компаний.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Москва также обвинила Украину в нарушении обязательств по "зерновому соглашению". В заявлении говорится, что украинские БПЛА якобы атаковали временно оккупированный Севастополь, использовав договоренность, что не соответствует действительности.