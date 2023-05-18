Ждать ли украинцам задержек пенсий: доходы Пенсионного фонда заметно упали за месяц

В Украине заметно сократились денежные поступления в Пенсионный фонд (ПФУ) – в апреле недобор составил 3,9 млрд грн. Тем не менее, это не повлияет на график выплаты пенсий и субсидий – фонду удалось сформировать запас стойкости за предыдущие месяцы.

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Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады, нардеп Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Так, по его подсчетам, в целом на первые четыре месяца 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022-го собственные доходы ПФУ выросли на 21,7%.

Несмотря на "проседание" в апреле, в целом января по апрель 2023-го план по доходам ПФУ перевыполнен на 14,2 млрд грн. "Финансовое состояние Пенсионного фонда позволяет выполнять все обязательства по выплате пенсий, страховых платежей, жилищных льгот и субсидий", – подчеркнул Гетманцев.

Где ПФУ берет деньги

Общий доход ПФУ за четыре месяца составил 249,5 млрд гривен. Эта сумма включает такие составляющие:

собственные доходы фонда (с уплаты гражданами ЕСВ) – 138,4 млрд грн;

дотация из госбюджета на выплату пенсий – 82,9 млрд грн (на 42,4% больше, чем в тот же период 2022-го);

средства для выплаты субсидий на оплату коммуналки – 19,7 млрд грн;

средства на общеобязательное государственное социальное страхование — 8,5 млрд грн.

Собственные доходы, которые и составляют основую долю, предположительно будут расти. Дело в том, что серьезным источником поступления ЕСВ являются зарплаты военных, а их фонд оплаты труда планируют увеличивать.

Также позитивно влияет на доходы фонда восстановление рынка труда. Так, по прогнозам Нацбанка, налоговые поступления от зарплат украинцев будут расти. Нацбанк прогнозирует рост номинальной зарплаты на 22% (в прошлом году она выросла только на 6%).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине планируют масштабно проверить правомерность выплаты пенсий. Отобрать выплату по результатам проверок могут только у тех, кто серьезно нарушил закон. Например, если человек получал пенсию на ошибочную фамилию или вовсе по поддельным документам.

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