Валютные резервы Украины показали рекордный рост за 11 лет: что известно

Международные золотовалютные резервы Украины на 1 июня 2023 года составили 37,311 млрд долларов США. Это рекордный рост резервов за последние 11 лет и это больше, чем было в запасах Национального банка до войны – по состоянию на 24 февраля 2022 резервы НБУ составляли 27,42 млрд долларов США.

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Больший показатель ЗВР был зафиксирован в августе 2011 года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка 6 июня.

По сравнению с маем 2023 года резервы выросли на 4%. Рост резервов произошел благодаря поступлению средств от партнеров Украины. В то же время увеличились объемы финансовых операций НБУ на валютном рынке (продано 1,899 млрд долларов), а переоценка финансовых инструментов из-за изменения курса валют снизила их стоимость на 26,8 млн долларов США.

В настоящее время ЗВР покрывают 4,9 месяца стоимости общего импорта Украины. Напомним, что нормой для ЗВР считается покрытие трех месяцев стоимости общего импорта страны.

Основные источники поступлений в резервы НБУ в мае 2023 года:

макрофинансовая помощь от Европейского Союза (1,616 млрд. долларов США);

макрофинансовая помощь от США через трастовый фонд Всемирного банка (1,25 млрд. долларов США);

размещение валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) (1,073 млрд долларов США);

помощь от Всемирного банка (0,383 млрд. долларов США).

Что такое золотовалютные резервы и зачем они нужны

Золотовалютные резервы государства – это запас, обычно используемый для расчетов и платежей на международном уровне и покрытия дефицита платежного баланса. Также с помощью ЗВР государство обслуживает свой внешний долг. Кроме того, ЗВР выполняют функцию источника стабилизации национальной валюты в случае необходимости – например, если на рынке есть дефицит инвалюты, НБУ может прибегнуть к валютной интервенции, а валюту возьмет именно из ЗВР.

Хотя резервы называются золотовалютными, золото в их составе имеет очень небольшую долю – так, на 1 декабря 2022 это было всего 5,4% объема ЗВР. Большинство резервов – это иностранная валюта, а также депозиты НБУ и ценные бумаги в иностранной валюте.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Европейский Союз рассматривает план по предоставлению Украине беспрецедентной финансовой помощи. Хотя точную сумму в ЕС пока не готовы объявить, планируется, что она составит десятки миллиардов евро и станет дополнением к уже существующей программе поддержки Украины, рассчитанной на 18 млрд евро.

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