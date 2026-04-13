Аномальные ставки на нефть перед перемирием между США и Ираном вызвали подозрение: сумма поразит

Станислав Кожемякин
Перед перемирʼям на Близькому Сході злетіли ставки на падіння цін на нафту

Перед объявлением перемирия на Ближнем Востоке на рынке произошли аномально крупные ставки на снижение стоимости нефти общим объемом около $950 млн. Это свидетельствует о том, что крупные игроки финансового рынка могли заранее знать о предстоящем прекращении огня между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters. Такие события вновь спровоцировали обсуждение относительно доступа носителей инсайдерской информации к финансовым рынкам и рынкам прогнозов.

В частности, 7 апреля было одномоментно продано 8600 фьючерсных контрактов на нефть Brent и американскую WTI. Уже около Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, после чего цены на нефть обвалились примерно на 15% – ниже отметки $100 за баррель.

Аналитики обращают внимание, что подобные операции нетипичны для крупных трейдеров. Обычно столь значительные объемы разбивают на меньшие сделки и выполняют постепенно через разные платформы, чтобы не влиять на рынок. В этом же случае продажи были осуществлены большими пакетами.

Речь идет, в частности, о реализации 6200 контрактов на нефть Brent – это примерно 1% всего дневного объема торгов. Почти одновременно было продано еще 2400 контрактов на WTI, что также составляет около 1% рынка.

Это не первый случай, когда рынок демонстрирует подозрительную активность накануне важных политических заявлений по Ирану. 24 марта медиа сообщали о резком росте торговли нефтяными фьючерсами за 15 минут до заявления Трампа о "продуктивных переговорах" с Тегераном. Тогда было заключено сделок на сумму около $580 млн, а после выступления цены на нефть упали почти на 14%.

Другой резонансный эпизод произошел 31 марта. Издание сообщило, что брокер главы Пентагона Пита Хегсета накануне войны с Ираном пытался инвестировать в акции оборонных компаний США через фонд iShares Defense Industrials Active ETF от BlackRock. В самом Пентагоне эти обвинения категорически отвергли, назвав информацию полностью вымышленной и потребовали ее опровержения.

Также OBOZ.UA сообщал о серии подозрительных ставок на перемирие между США и Ираном, которые сделали на платформе прогнозов Polymarket. Новые аккаунты заработали сотни тысяч долларов – буквально за несколько часов до официального заявления Дональда Трампа.

