Аномальные ставки на нефть перед перемирием между США и Ираном вызвали подозрение: сумма поразит

Перед объявлением перемирия на Ближнем Востоке на рынке произошли аномально крупные ставки на снижение стоимости нефти общим объемом около $950 млн. Это свидетельствует о том, что крупные игроки финансового рынка могли заранее знать о предстоящем прекращении огня между США и Ираном.

Об этом сообщает Reuters. Такие события вновь спровоцировали обсуждение относительно доступа носителей инсайдерской информации к финансовым рынкам и рынкам прогнозов.

В частности, 7 апреля было одномоментно продано 8600 фьючерсных контрактов на нефть Brent и американскую WTI. Уже около Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном, после чего цены на нефть обвалились примерно на 15% – ниже отметки $100 за баррель.

Аналитики обращают внимание, что подобные операции нетипичны для крупных трейдеров. Обычно столь значительные объемы разбивают на меньшие сделки и выполняют постепенно через разные платформы, чтобы не влиять на рынок. В этом же случае продажи были осуществлены большими пакетами.

Речь идет, в частности, о реализации 6200 контрактов на нефть Brent – это примерно 1% всего дневного объема торгов. Почти одновременно было продано еще 2400 контрактов на WTI, что также составляет около 1% рынка.

Это не первый случай, когда рынок демонстрирует подозрительную активность накануне важных политических заявлений по Ирану. 24 марта медиа сообщали о резком росте торговли нефтяными фьючерсами за 15 минут до заявления Трампа о "продуктивных переговорах" с Тегераном. Тогда было заключено сделок на сумму около $580 млн, а после выступления цены на нефть упали почти на 14%.

Другой резонансный эпизод произошел 31 марта. Издание сообщило, что брокер главы Пентагона Пита Хегсета накануне войны с Ираном пытался инвестировать в акции оборонных компаний США через фонд iShares Defense Industrials Active ETF от BlackRock. В самом Пентагоне эти обвинения категорически отвергли, назвав информацию полностью вымышленной и потребовали ее опровержения.

Также OBOZ.UA сообщал о серии подозрительных ставок на перемирие между США и Ираном, которые сделали на платформе прогнозов Polymarket. Новые аккаунты заработали сотни тысяч долларов – буквально за несколько часов до официального заявления Дональда Трампа.

