Аргентина сыграет с Бразилией: назван фаворит в матче отбора на Чемпионат мира

Сборная Аргентины является фаворитом в домашнем матче против сборной Бразилии в рамках отбора на Чемпионат мира 2026 года. На ее победу действует коэффициент 2.52, тогда как на бразильцев – 3.60. Матч состоится 26 марта.

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На ничью же действует коэффициент 3.00. Таким образом, по мнению букмекеров, у бразильцев больше шансов закончить игру миром, чем победить.

Впрочем, самым вероятным счетом специалисты видят 0:0 – на него действует коэффициент 5.50. А кроме того:

1:1 – 5.60;

1:0 (победа Аргентины) – 5.70;

0:1 (победа Бразилии) – 7.10;

2:0 (победа Аргентины) – 9.60.

Меньше всего же букмекеры верят в победу Бразилии со счетом 3:2 – на этот счет действует коэффициент 37.00. Также, по их мнению, маловероятны счета:

3:2 (победа Аргентины) – 34.00;

0:3 (победа Бразилии) – 30.00;

1:3 (победа Бразилии) – 29.00.

Больше всего же шансов забить гол, по мнению букмекеров, имеет игрок сборной Аргентины Хулиан Альварес – для него действует коэффициент 3.50. Также, считается, большие шансы отличиться имеют:

Винисиус Жуниор (Бразилия) – 4.50;

Рафинья (Бразилия) – 4.50;

Бенхамин Домингес (Аргентина) – 5.00;

Джулиано Симеоне (Аргентина) – 5.00;

Сантьяго Кастро (Аргентина) – 5.00;

Эндрик (Бразилия) – 5.00.

Отметим: после 13 туров из 18-ти Аргентина занимает 1 место в отборе на Чемпионат мире в Южной Америке. В ее активе 28 очков. Из последних 5 матчей она выиграла 3, а также по разу проиграла и сыграла вничью.

Бразилия же набрала 21 пункт. и занимает 3 место. Из последних 5 матчей она выиграла также 3, а еще 2 окончила миром.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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