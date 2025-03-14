Названо главного фаворита Лиги Чемпионов 2024/25: у кого самые высокие шансы на победу

Перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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Среди главных фаворитов турнира также французский ПСЖ. На него дают коєффициент 4.33.

Немногим меньшие шансы у мадридского "Реала" – 4.50. При том, что до матчей 1/8 финала именно эта команда считалась главным фаворитом турнира.

На победу мюнхенской "Баварии" действует коэффициент 6.00. На лондонский "Арсенал" – 8.00. На миланский "Интер" – 11.00.

Кроме "Боруссии" же меньше всего шансов на победу в турнире, по мнению букмекеров, имеет бирмингемская "Астон Вилла" – на нее действует коєффициент 29.00.

В то же время "Барселона" – ПСЖ является самой вероятной парой финалистов. На нее действует коэффициент 5.50. Также среди вероятных пар:

"Реал" – "Барселона" – 6.50;

ПСЖ – "Бавария" – 7.00;

"Реал" – "Бавария" – 8.00;

"Арсенал" – "Барселона" – 8.50.

Меньше всего букмекеры верят в пару "Астон Вилла" – "Боруссия". Для нее действует коєффициент 126.00. А кроме того:

"Астон Вилла" – "Интер" – 51.00;

"Арсенал" – "Боруссия" – 51.00.

Напомним: матчи 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 8-9 и 15-16 апреля. В них сіграют:

"Арсенал" – "Реал";

"Бавария" – "Интер";

ПСЖ – "Астон Вилла";

"Барселона" – "Боруссия".

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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