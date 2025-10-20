"Арсенал" сразится с "Атлетико": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В матче 3 тура общего этапа Лиги чемпионов английский "Арсенал" сыграет с испанским "Атлетико". По мнению букмекеров, фаворитом встречи являются англичане – на их победу действует коэффициент 1.61, тогда как на соперников – 5.50.

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.25. Т.е. в мирный исход поединка букмекеры верят больше, чем в победу испанцев.

В то же время самым вероятным счетом считается 1:1 – для него действует коэффициент 6.40. А кроме того:

1:0 (победа "Арсенала") – 6.90.

2:0 (победа "Арсенала") – 7.60.

2:1 (победа "Арсенала") – 8.70.

0:0 – 9.80.

Меньше всего же букмекеры верят в победу "Атлетико" со счетоми 3:0 – на него действует коэффициент 43.00. А также:

2:3 (победа "Атлетико") – 36.00.

1:3 (победа "Атлетико") – 34.00.

Игра пройдет 21 октября на поле "Арсенала". Начало – 22:00 по Киеву.

После первых 2 туров "Арсенал" делит 1-6 места с "Баварией", "Реалом", ПСЖ, "Интером" и "Карабахом", имея 6 очков из 6 возможных. Команда:

2 раза победила;

0 раз сыграла вничью;

0 матчей проиграла;

забила 4 мяча;

пропустила 0.

"Атлетико" с 3 очками делит 10-22 места с рядом других команд. У него:

1 победа;

0 ничьих;

1 поражение

7 забитых;

4 пропущенных.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – он 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" идет 14-м.

