Какие шансы у "Динамо" и "Шахтера" выиграть Лигу конференций: прогноз букмекеров

Станислав Кожемякин
1 минута
18
Какие шансы у 'Динамо' и 'Шахтера' выиграть Лигу конференций

После 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Для него действует коэффициент 4.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – для него определен коэффициент в 8.00 – 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 14-м – с коэффициентом 30.00.

По данным Favbet, до старта турнира главным претендентом на победу в нем также считался "Кристал Пэлас". А вот шансы украинских команд ухудшились:

  • "Шахтер" шел 4-м.
  • "Динамо" – 12-м.

В то же время, "второе место" на победу, отмечают букмекеры, у итальянской "Фиорентины" с коэффициентом 6.00. Третье – у французского "Страсбура" – 7.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу мальтийского клуба "Хамрун Спартанс", а также гибралтарского "Линкольн Ред Импс". Для них действует коэффициент 500.00.

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

"Кристал Пэлас" главный фаворит на победу в Лиге конференций

Запланированные матчи "Динамо" в Лиге конференций

  • Самсунспор (Турция) – Динамо – 23 октября.
  • Динамо – Зриньски (Босния) – 6 ноября.
  • Омония (Кипр) – Динамо – 27 ноября.
  • Фиорентина (Италия) – Динамо – 11 декабря.
  • Динамо – Ноа (Армения) – 18 декабря.

С кем сыграет "Шахтер" в Лиге конференций

  • Шахтер – Легия (Польша) – 23 октября.
  • Шахтер – Брейдаблик (Исландия) – 6 ноября.
  • Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер – 27 ноября.
  • Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер – 11 декабря.
  • Шахтер – Риека (Хорватия) – 18 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" фаворитами на победу в турнире. На их триумф действует коэффициент 2.20 – самый низкий из всех участников турнира.

