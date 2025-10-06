Какие шансы у "Динамо" и "Шахтера" выиграть Лигу конференций: прогноз букмекеров

После 1 тура общего этапа Лиги конференций 2025/26 букмекеры считают английский "Кристал Пэлас" главным претендентом на победу в турнире. Для него действует коэффициент 4.00 – самый низкий среди всех участников основного этапа турнира. Среди главных претендентов также украинский "Шахтер" – для него определен коэффициент в 8.00 – 5-й в "общем зачете". Киевское "Динамо" же "идет" 14-м – с коэффициентом 30.00.

По данным Favbet, до старта турнира главным претендентом на победу в нем также считался "Кристал Пэлас". А вот шансы украинских команд ухудшились:

"Шахтер" шел 4-м.

"Динамо" – 12-м.

В то же время, "второе место" на победу, отмечают букмекеры, у итальянской "Фиорентины" с коэффициентом 6.00. Третье – у французского "Страсбура" – 7.00.

Меньше всего же букмекеры верят в победу мальтийского клуба "Хамрун Спартанс", а также гибралтарского "Линкольн Ред Импс". Для них действует коэффициент 500.00.

Финал турнира состоится 27 мая 2026 года. Игра пройдет в немецком Лейпциге на стадионе "Ред Булл Арена".

Запланированные матчи "Динамо" в Лиге конференций

Самсунспор (Турция) – Динамо – 23 октября.

Динамо – Зриньски (Босния) – 6 ноября.

Омония (Кипр) – Динамо – 27 ноября.

Фиорентина (Италия) – Динамо – 11 декабря.

Динамо – Ноа (Армения) – 18 декабря.

С кем сыграет "Шахтер" в Лиге конференций

Шахтер – Легия (Польша) – 23 октября.

Шахтер – Брейдаблик (Исландия) – 6 ноября.

Шемрок Роверс (Ирландия) – Шахтер – 27 ноября.

Хамрун Спартанс (Мальта) – Шахтер – 11 декабря.

Шахтер – Риека (Хорватия) – 18 декабря.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/8 финала Кубка Украины сезона 2025/26 букмекеры считают донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" фаворитами на победу в турнире. На их триумф действует коэффициент 2.20 – самый низкий из всех участников турнира.

