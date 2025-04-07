"Арсенал" сразится с Реалом": назван фаворит в матче 1/4 финала Лиги чемпионов

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" примет на своем поле мадридский "Реал". Игра состоится 8 апреля, а фаворитом в ней букмекеры видят хозяев поля – на их победу действует коэффициент 2.40, тогда как для испанцев – 3.10.

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На то, что матч завершиться вничью действует коэффициент 3.30. Т.е., по мнению букмекеров, это наименее вероятный исход поединка.

В то же время "Реал" является фаворитом на выход в 1/2 финала по сумме 2-матчей. Для него действует коэффициент 1.59, тогда как для "Арсенала" – 2.40.

Вместе с тем, самым вероятным счетом завтрашнего матча букмекеры видят 1:1. Для него действует коэффициент 5.70. А кроме того:

1:0 (победа "Арсенала") – 7.60;

0:0 – 7.90;

0:1 (победа "Реала") – 8.80;

2:1 (победа "Арсенала") – 9.90.

Меньше всего они верят в счет 2:3 в пользу "Реала". Для него действует коэффициент 28.00. А также:

3:2 (победа "Арсенала") – 25.00;

0:3 (победа "Реала") – 25.00;

1:3 (победа "Реала") – 22.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 4.00 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в дортмундскую "Борруссию" – на ее победу дают коэффициент 41.00.

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