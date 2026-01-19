'Арсенал' выиграет Лигу чемпионов: букмекеры назвали фаворита турнира

Перед заключительными 2-мя турами общего этапа Лиги чемпионов букмекеры считают английский "Арсенал" главным претендентом на победу в турнире. Для этой команды действует коэффициент 4.30 – самый низкий среди всех участников турнира.

Как рассказали в Favbet, сразу за "Арсеналом" идет "Бавария". Ее коэффициент составляет 5.50.

Для "Манчестер Сити" определили коэффициент 7.00. Для ПСЖ – 7.50.

У всех остальных участников коэффициенты на победу находятся в пределах от 10.00 до 500.00.

После 6 тура турнирную таблицу возглавляет "Арсенал", имея 18 очков из возможных 18. В топ-8 также входят:

"Бавария" – 15.

ПСЖ – 13.

"Менчестер Сити" – 13.

"Аталанта" – 13.

"Интер" – 12.

"Реал" – 12.

"Атлетико" – 12.

Также 12 очков имеет "Ливерпуль". Но он уступает другим командам с таким же количеством пунктов, по дополнительным показателям.

На дне таблицы, набрав по 1 пункту, 2 клуба:

"Вильярреал".

"Кайрат".

Матчи 7 тура состоятся 20-21 января 2026 года.

Игры 8 тура пройдут 28 января.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует самый низкий коэффициент из всех участников турнира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!