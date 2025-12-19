Кто станет новым чемпионом Украины по футболу: прогноз букмекеров

Букмекеры считают донецкий "Шахтер" фаворитом на победу в украинской Премьер-лиге (УПЛ) сезона 2025/26. После 16 туров чемпионата на его победу действует коэффициент 1.03 – самый низкий из всех участников турнира.

Вторым претендентом на победу, рассказали в Favbet, является черкасский ЛНЗ. Для победителя 1 круга чемпионата установили коэффициент 10.00.

Третье – с большим отрывом – киевское "Динамо". Для действующего чемпиона действует коэффициент 30.00.

Для житомирского "Полесья" действует коэффициент 50.00. Оно – четвертое в списке.

Для всех остальных команд определен коэффициент 500.00. Т.е., по мнению букмекеров, команд, которые хоть как-то могут претендовать на победу в чемпионате, осталось лишь 4 из 16-ти.

В настоящее время в сезоне уже сыграно 16 туров из 30-ти. Возглавляют турнирную таблицу ЛНЗ и "Шахтер" – имея по 35 очка из 48-и возможных. Однако по дополнительным показателям на 1 месте идет черкасская команда.

На 3 месте – "Полесье". У него 30 очков.

"Динамо" идет на 4 месте. Команда набрала 26 пунктов. Столько же очков у "Кривбасса" из Кривого Рога.

Внизу таблицы –"Полтава". Эта команда пока набрала лишь 9 очков.

