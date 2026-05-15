"Астон Вилла" сразится с "Ливерпулем": букмекеры назвали фаворита центрального матча 37 тура АПЛ

В центральном матче 37 тура английской премьер-лиги (АПЛ) сыграют "Астон Вилла" и "Ливерпуль". По мнению букмекеров, фаворитами встречи являются "мерсисайдцы" – на их победу действует коэффициент 2.50, тогда как для бирмингемцев он установлен на уровне 2.85.

На ничью же, по данным vbet, установлен коэффициент 3.53. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

В то же время, самым вероятным счетом матча, по мнению букмекеров, является 1:1 – для него установлен коэффициент 5.00. А кроме того:

0:1 (победа "Ливерпуля") – 7.50;

1:0 (победа "Астон Виллы") – 8.20;

1:2 (победа "Ливерпуля") – 9.20.

Наименее вероятным считается счет 4:5 в пользу "Ливерпуля". Для нее действует коэффициент 401.00.

Игра пройдет 15 мая на поле "Астон Виллы". Начало – 22:00 по Киеву.

В настоящее время команды провели по 36 матчей. По их результатам, и "Ливерпуль", и "Астон Вилла" имеют по 59 очков, деля 4-5 места. При этом, у "Ливерпуля":

17 побед;

8 ничьих;

11 поражений;

60 голов забито;

48 пропущено.

У "Астон Виллы":

17 побед;

8 ничьих;

11 поражений;

50 голов забито;

46 пропущено.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время букмекеры считают английскую "Астон Виллу" фаворитом на победу в Лиге Европы. Для нее действует более низкий коэффициент, чем для соперника по финалу – немецкого Фрайбурга".

