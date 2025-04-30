"Атлетик" поборется с МЮ: назван фаворит в матче 1/2 финала Лиги Европы

В первом матче 1/2 финала Лиги Европы между испанским "Атлетиком" и английским "Манчестер Юнайтед" букмекеры видят фаворитом испанскую команду. На ее победу действует коэффициент 2.08, тогда как для "МЮ" – 4.15.

Видео дня

На то, что матч завершится вничью действует коэффициент 3.50. Т.е., букмекеры больше верят в мирный исход поединка, чем в победу команды из Манчестера.

Тем не менее, самым вероятным счетом считается именно ничейный – 1:1. Для него установлен коэффициент 5.80. А кроме того:

1:0 (победа "Атлетика") – 7.20;

0:0 – 8.00;

2:0 (победа "Атлетика") – 8.80;

2:1 (победа "Атлетика") – 9.40.

Меньше всего букмекеры верят в то, что игра завершится со счетом 3:0 в пользу МЮ. На такой исход действует коэффициент 31.00. А также:

2:3 (победа МЮ) – 30.00;

1:3 (победа МЮ) – 26.00;

3:2 (победа "Атлетика") – 24.00.

Фаворитом является "Атлетик" и на общую победу – по сумме двух матчей. Для него действует коэффициент 1.86, тогда как для МЮ – 1.94.

Сама игра состоится 1 мая на поле "Атлетика". Ответный матч пройдет 8 мая в Манчестере.

Как сообщал OBOZ.UA, перед матчами 1/2 финала Лиги Европы сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Тоттенхем". Для него действует коэффициент 2.63 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в норжежский "Бодо-Глимт" – на его победу дают коэффициент 4.33.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!