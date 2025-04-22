Определен главный фаворит Лиги Европы: у кого самые высокие шансы на победу

Перед матчами 1/2 финала Лиги Европы сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Тоттенхем". Для него действует коэффициент 2.63 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в норжежский "Бодо-Глимт" – на его победу дают коэффициент 4.33.

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Вторым претендентом на победу букмекеры видят испанский "Атлетик". Для него действует коэффициент 3.00.

Для английского "Манчестер Юнайтед" действует коэффициент 3.25. И он третий в списке претендентов на победу в турнире.

Самой же вероятной парой финалистов букмекеры видят "Тоттенхем" – "Манчестер Юнайтед". Для нее действует коэффициент 2.15. А кроме того:

"Тоттенхем" – "Атлетик" – 2.38;

"Бодо-Глимт" – "Манчестер Юнайтед" – 7.50;

"Бодо-Глимт" – "Атлетик" – 8.50.

Напомним: матчи 1/2 финала Лиги Европы пройдут 1 и 8 мая. В них сыграют:

"Тоттенхем" – "Бодо-Глимт";

"Атлетик" – "Манчестер Юнайтед".

Финал должен состояться 21 мая 2025 года в Бильбао на стадионе "Сан-Мамес".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, перед матчами 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят испанскую "Барселону". Для нее действует коэффициент 3.00 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в миланский "Интер" – на его победу дают коэффициент 5.50.

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