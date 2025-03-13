"Атлетик" сразится с "Ромой": какие шансы забить гол у футболиста сборной Украины

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Атлетик" из Бильбао примет на своем поле римскую "Рому". Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу итальянцев – и именно их букмекеры видят фаворитами на выход в следующий раунд. Сама игра состоится 13 марта. Также Ожидается, что в составе "Ромы" на поле выйдет украинский форвард, игрок национальной сборной Артем Довбик. И на то, что он забьет гол в основное время букмекеры дают довольно высокий коэффициент – 2.80. Это второй показатель среди игроков обеих команд. Главным претендентом на гол букмекеры считают игрока "Атлетика" Горку Гурусету – 2.75.

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На то, что Довбик забьет в основное время 2 и больше голов, дают коэффициент 8.00. Это самый высокий показатель среди всех игроков как "Ромы", так и "Атлетика".

На то, что украинец забьет в основное время 3 и больше голов, дают коэффициент 40.00. Больше шансов только у Гурусеты – для него действует коэффициент 35.00.

В целом же на проход итальянской команды в 1/4 финала в основное время дают коэффициент 1.61. На "Атлетик" ставки принимают по более высокому коэффициенту – 2.41.

Впрочем, у "Атлетика" более высокие шансы на проход в случае овертаймов. На него действует коэффициент 11.00, тогда как для "Ромы" – 12.00.

А вот в серии пенальти фаворитов нет. На проход в четвертьфинал через нее действует одинаковый коэффициент как для "Атлетика", так и для "Ромы" – 9.00.

На победу же "Атлетика" в конкретном матче дают коэффициент 2.00. На "Рому" – 4.40. Т.е., здесь фаворитом считают испанскую команду.

Как сообщал OBOZ.UA, главными же фаворитами будущего Чемпионата мира по футболу (пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде) являются Бразилия, Франция и Испания. На победу этих сборных букмекеры выставили коэффициент 7.00 – самый низкий среди всех потенциальных участников чемпионата. На победу Украины (которая, как и множество других команд, еще не прошло отборочный этап), дают коэффициент 201.00, что обеспечивает ей место в 4-м десятке претендентов на победу.

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