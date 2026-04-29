"Атлетико" будет бито? Букмекеры дали прогноз на 1/2 финала Лиги чемпионов
По мнению букмекеров, у английского "Арсенала" больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов в противостоянии с испанским "Атлетико". Перед первым матчем 1/2 финала турнира на проход "канониров" действует коэффициент 1.45, тогда как на "матрасников" – 2.75.
Фаворитом является "Арсенал" и в первой игре. Так, рассказали в vbet:
- на его победу действует коэффициент 2.40;
- на победу "Атлетико" – 3.23;
- на ничью – 3.39.
В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 4.75. А кроме того:
- 0:1 (победа "Арсенала") – 6.15;
- 1:0 (победа "Атлетико") – 6.90;
- 1:2 (победа "Арсенала") – 9.30.
Наименее вероятным являются счета 4:4 и 5:5. Для них установили коэффициент 251.00.
Игра пройдет 29 апреля на поле "Атлетико". Начало – 22:00 по Киеву.
Ответный матч запланирован на 5 мая.
В финале победитель пары встретится либо с немецкой "Баварией", либо с французским ПСЖ. По данным букмекеров, несмотря на поражение со счетом 4:5 в этой паре фаворитом являются мюнхенцы:
- на их проход действует коэффициент 1.78;
- для парижан – 1.84.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают главным фаворитом на победу в Лиге конференций английский "Кристал Пэлас". У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!