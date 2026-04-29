"Атлетико" будет бито? Букмекеры дали прогноз на 1/2 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, у английского "Арсенала" больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов в противостоянии с испанским "Атлетико". Перед первым матчем 1/2 финала турнира на проход "канониров" действует коэффициент 1.45, тогда как на "матрасников" – 2.75.

Фаворитом является "Арсенал" и в первой игре. Так, рассказали в vbet:

на его победу действует коэффициент 2.40;

на победу "Атлетико" – 3.23;

на ничью – 3.39.

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 4.75. А кроме того:

0:1 (победа "Арсенала") – 6.15;

1:0 (победа "Атлетико") – 6.90;

1:2 (победа "Арсенала") – 9.30.

Наименее вероятным являются счета 4:4 и 5:5. Для них установили коэффициент 251.00.

Игра пройдет 29 апреля на поле "Атлетико". Начало – 22:00 по Киеву.

Ответный матч запланирован на 5 мая.

В финале победитель пары встретится либо с немецкой "Баварией", либо с французским ПСЖ. По данным букмекеров, несмотря на поражение со счетом 4:5 в этой паре фаворитом являются мюнхенцы:

на их проход действует коэффициент 1.78;

для парижан – 1.84.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают главным фаворитом на победу в Лиге конференций английский "Кристал Пэлас". У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд.

