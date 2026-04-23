Кто выиграет Лигу конференций: букмекеры оценили шансы "Шахтера"

Станислав Кожемякин
Перед стартом 1/2 финала Лиги конференций букмекеры считают главным фаворитом на победу в турнире английский "Кристал Пэлас". На его победу действует коэффициент 2.10. У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд с коэффициентом 6.00.

Для французского "Страсбура", рассказали в vbet, установлен коэффициент 4.00. Он "второй в очереди" за трофеем.

Для испанского "Райо Вальекано" действует коэффициент 5.00. Он – третий в списке.

Матчи 1/2 финала пройдут 30 апреля и 7 мая. В них сыграют:

  • "Райо Вальекано" – "Страсбур".

По мнению букмекеров, фаворитом пары являются французы. На их выход в финал действует коэффициент 1.65. Для испанцев он составляет 2.00.

  • "Шахтер" – "Кристал Пэлас".

В этой паре букмекеры ставят на англичан – для них действует коэффициент 2.05. На выход в финал украинцев дают 3.80.

Как сообщал OBOZ.UA, в преддверии же 1/2 финала Лиги чемпионов букмекеры считают главным фаворитом на победу в ней немецкую "Баварию". Вторым претендентом на победу является английский "Арсенал".

