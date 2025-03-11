"Атлетико" сразится с "Реалом": назван фаворит на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский "Реал" проведет ответный матч против мадридского "Атлетико". Первая игра завершилась со счетом 2:1 в пользу королевского клуба – и именно его букмекеры видят фаворитами на выход в следующий раунд. Сама игра состоится 12 марта на поле "Атлетико".

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На проход "Реала" в 1/4 финала в основное время матча дают коэффициент 1.30. На "Атлетико" ставки принимают по гораздо более высокому коэффициенту – 3.70.

А вот на проход в следующий раунд в случае овертаймов шансы у команд одинаковые. И на "Реал", и на "Атлетико" действует коэффициент 15.00.

Нет фаворитов и в серии пенальти. Для обеих команд действует коэффициент 16.00.

В то же время, фаворитом конкретно в завтрашнем матче букмекеры видят "матрасников". Так:

на их победу в основное время дают коэффициент 2.58;

на победу "Реала" – 2.70.

Меньше всего букмекеры верят в то, что одна из центральных игр этапа завершится ничьей. На это действует коэффициент 3.60.

Впрочем, самым вероятным счетом матча (в основное время) букмекеры все же видят 1:1 – на него ставки принимаются по коэффициенту 6.20. А кроме того:

2:1 (победа "Атлетико") – 10.00;

1:2 (победа "Реала") – 10.00.

Меньше всего букмекеры верят в счет 0:3 (победа "Реала") – на него действует коэффициент 21.00. А также:

3:0 (победа "Атлетико") – 20.00;

3:2 (победа "Атлетико") – 20.00;

2:3 (победа "Реала") – 20.00.

Как сообщал OBOZ.UA, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" проведет ответный матч против французского ПСЖ. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан – и именно их букмекеры видят фаворитами не только предстоящего матча, но и на выход в следующий раунд в целом. Сама игра состоится 11 марта в Ливерпуле.

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