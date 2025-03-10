"Ливерпуль" сразится с ПСЖ: назван фаворит на віход в 1/4 финала Лиги чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов английский "Ливерпуль" проведет ответный матч против французского ПСЖ. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу англичан – и именно их букмекеры видят фаворитами не только предстоящего матча, но и на выход в следующий раунд в целом. Сама игра состоится 11 марта в Ливерпуле.

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На проход английской команды в 1/4 финала дают коэффициент 1.26. На ПСЖ ставки принимают по гораздо более высокому коэффициенту – 3.80.

У "Ливрепуля" также более высокие шансы на проход в случае овертаймов. На него действует коэффициент 15.00, тогда как ПСЖ – 16.50.

А вот у серии пенальти фаворитов нет. На проход в четвертьфинал через нее действует одинаковый коэффициент как для "Ливерпуля", так и для ПСЖ – 17.00.

На победу же "Ливерпуля" в завтрашнем матче дают коэффициент 2.29. На ПСЖ – 2.96. Т.е., здесь фаворитом также считают английскую команду.

Меньше всего букмекеры верят в то, что одна из центральных игр этапа завершится ничьей. На это действует коэффициент 3.80.

Впрочем, самым вероятным счетом матча (в основное время) букмекеры все же видят 1:1 – на него ставки принимаются по коэффициенту 6.60. А кроме того:

2:1 (победа "Ливерпуля") – 9.50;

1:2 (победа ПСЖ) – 10.50;

2:2 – 11.00;

1:0 (победа "Ливерпуля") – 11.00.

Меньше всего букмекеры верят в счет 0:3 (победа ПСЖ) – на него действует коэффициент 24.00. А также:

2:3 (победа ПСЖ) – 20.00;

3:0 (победа "Ливерпуля") – 18.50;

3:2 (победа "Ливерпуля") – 18.00.

Как сообщал OBOZ.UA, главным же фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25 букмекеры видят мадридский "Реал". На его победу в турнире они дают коэффициент 4.33 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в нидерландский "Фейенорд" – на его победу дают коэффициент 201.00.

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