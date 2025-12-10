Азартная индустрия Индии оказалась на грани выживания: полный запрет игр на деньги разрушил рынок

Полный запрет игр на деньги в Индии фактически уничтожил ключевой сегмент игровой индустрии, оставив без работы сотни тысяч людей и лишив государство миллиардных налоговых поступлений. Правительство делает ставку на киберспорт и образовательные игры, однако неизвестно сможет ли такая модель компенсировать потери.

Об этом пишет iGamingToday. Онлайн-игровая индустрия Индии, которая еще недавно считалась одним из самых динамичных и прибыльных сегментов цифровой экономики страны, сегодня переживает самый большой кризис за всю историю своего существования.

Причиной стал полный запрет игр на реальные деньги, введенный на федеральном уровне. Новое законодательство фактически обнуляет деятельность целой отрасли, которая приносила миллиардные доходы, создавала сотни тысяч рабочих мест и привлекала международных инвесторов.

О глубине проблемы заявляют как участники рынка, так и юридические эксперты. Переломным моментом стало принятие закона, который предусматривает полный запрет любых онлайн-игр на деньги – независимо от того, зависят ли они от случайности или от мастерства игрока.

Фактически государство одним решением перекрыло доступ ко всему сегменту, который был финансовой основой отрасли. По оценкам экспертов, около 80% всех доходов онлайн-игрового рынка Индии формировали именно игры с реальными денежными ставками.

Последствия не заставили себя ждать. Крупные игроки рынка начали массово сворачивать свою деятельность на территории Индии. Часть компаний уже полностью прекратила работу, другие же заявили о планах выйти на зарубежные рынки, чтобы спасти бизнес.

Для многих стартапов запрет стал смертельным ударом. Индийская онлайн-игровая индустрия до этого момента поддерживала более 400 стартапов, которые работали в сфере разработки игр, платежных решений, маркетинга и IT-инфраструктуры. Теперь значительная часть этих компаний оказалась под угрозой ликвидации.

До введения запрета отрасль обеспечивала работой более 200 тысяч человек. Теперь эти люди вынуждены искать новую работу или кардинально менять профессию.

В ответ на критику со стороны бизнеса правительство предлагает альтернативное направление развития – киберспорт, образовательные и социальные игровые платформы. Ключевое условие это полное отсутствие денежных ставок и выигрышей. Кроме того, для легальной работы эти платформы должны пройти обязательную государственную регистрацию в соответствии с Национальным спортивным законом и выполнить жесткие регуляторные требования.

До введения жесткого запрета онлайн-игровая индустрия ежегодно приносила государству около 2,3 млрд долларов налоговых поступлений. Теперь эти поступления оказались под угрозой полного исчезновения. В то же время государство не предложило четких механизмов финансовой компенсации потерь. Отдельное беспокойство вызывает тот факт, что закон был принят практически без публичных обсуждений с рынком.

