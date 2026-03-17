Азартные игроки угрожали журналисту смертью из-за удара по Израилю: что произошло

Пользователи криптобетинговой платформы Polymarket угрожали израильскому журналисту Эммануэлю Фабиа смертью, чтобы он переписал информацию в своей статье для издания Times of Israel. Таким образом, злоумышленники пытались не проиграть тысячи долларов своих ставок после удара по Израилю.

Об инциденте сообщил в Times of Israel сам Фабиан. В Polymarket осудили его преследование.

10 марта Фабиа написал о взрывах, произошедших в израильском городе Бейт-Шемеш, неподалеку от Иерусалима, после удара иранских баллистических ракет. В его тексте говорилось, что ракета попала по открытой местности, поэтому никто не пострадал.

В тот же день журналисту пришло электронное письмо, автор которого подписался Авивом и заверил, что в Бейт-Шемеше упала не ракета, а ее обломок. Поэтому "читатель" просил исправить статью.

"Я был бы благодарен, если бы вы обновили свою статью, ведь в ее нынешнем виде она не отражает реальность. Или же, если у вас есть информация, что это действительно был полный снаряд, который не был перехвачен, я с удовольствием приму исправление", — говорилось в письме Авива.

На следующий день журналисту пришло другое письмо по той же теме, но уже от "Даниэля", который также настаивал, что журналист ошибся в освещении ракетного удара по Бейт-Шемешу и просил"превратить все в обломки перехватчика или фрагменты ракеты".

Поскольку на этом письма и сообщения журналисту не прекратились, Фабиан предположил, что их авторы хотели подтвердить, что по Израилю ударила иранская ракета. Это позволило бы завершить прогноз на Polymarket под названием "Иран атакует Израиль...?", который собрал ставок в общей сложности на $14 млн. Если бы автор все же переписал свой материал, те, кто поставил на вариант "Нет", победили бы и получили выигрыш.

К последующим письмам, которые получал Фабиан, начали прикреплять скриншот его первого разговора с "Даниэлем". Но вместо настоящего ответа журналиста, там были приведены строки, которых он не писал.

"Привет, Даниэль, спасибо, что заметил. Я проверил у представителя Армии обороны Израиля, и ее (ракету — ред.) действительно перехватили. Я отправил его сейчас на редактирование, это будет исправлено в ближайшее время", — говорилось в фейковом ответе.

Впоследствии коллега Фабиана получил предложение за долю от выигрыша повлиять на автора, чтобы тот изменил статью. А в конце концов, журналист Times of Israel начал получать угрозы – в мессенджере WhatsApp он получил сообщение с требованием исправить статью в течение 30 минут или же он рисковал "навлечь на себя вред, который никогда не мог себе представить".

"У вас есть два варианта: либо поверьте, что у нас есть возможности, и после того, как вы заставите нас потерять 900 000 долларов, мы инвестируем не менее этой суммы, чтобы вас уничтожить. Или покончите с этим с деньгами в кармане и верните себе жизнь, которая у вас была раньше", — написал Хаим.

После этого ему поступил звонок от "адвоката", который сказал, что с ним связалась компания из США, чтобы расследовать его якобы манипуляции на Polymarket. Фабиан обратился в полицию и дал показания относительно угроз. Сейчас правоохранители проводят расследование.

В дело вмешалась администрация Polymarket, которая опубликовала официальное заявление с осуждением преследования и угроз, направленных на Фабиана — "как и против любого другого".

"Такое поведение нарушает наши Условия обслуживания и не имеет места на нашей платформе. Мы заблокировали учетные записи всех причастных лиц и передадим их информацию соответствующим органам", – предупредили на платформе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с Polymarket удалили ставки на вероятность применения ядерного оружия до конца 2026 года. Такое решение приняли на фоне растущей критики рынков прогнозов, связанных с войной и смертью.

