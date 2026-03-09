Букмекеры "запретили" делать ставки на ядерную войну: что случилось

Криптобетинговая платформа Polymarket удалила ставки на вероятность применения ядерного оружия до конца 2026 года. Такое решение было принято на фоне растущей критики рынков прогнозов, связанных с войной и смертью.

Как сообщает The Block, к моменту удаления объем ставок на нем составлял не менее 650 тысяч долларов. Участникам пока "архивированного" прогнозного рынка "Будет ли детонация ядерного оружия до...?" предлагалось оценить вероятность ядерного взрыва в разные сроки:

до 31 марта:

до 30 июня;

до начала 2027 года.

Кроме того, со страницы Polymarket в соцсети X также было удалено сообщение, в котором отмечалось, что рынок оценивает вероятность применения ядерного оружия в этом году примерно в 22%.

Появление такого контракта вызвало волну хейта в соцсетях. Критики заявляли, что ставки на военные события могут позволить людям, имеющим доступ к закрытой информации, получать прибыль от инсайдерских знаний.

Дискуссия усилилась на фоне опубликованной аналитической компанией Bubblemaps информации о том, что несколько новосозданных криптокошельков заработали примерно 1 млн долларов, сделав ставки на то, что США нанесут военные удары по Ирану незадолго до того, как эти атаки произошли.

Споры вокруг геополитических ставок возникли и на платформе Kalshi. Контракт о том, будет ли отстранен от власти верховный лидер Ирана Али Хаменеи, вызвал критику после его смерти. Генеральный директор Kalshi Тарек Мансур заявил, что контракт был специально построен так, чтобы не зависеть напрямую от факта смерти. Для расчета использовали так называемое "исключительное правило смерти" — позиции закрыли по последней цене торгов перед объявлением о смерти. Мансур также отметил, что регулируемым прогнозным рынкам не разрешено создавать ставки непосредственно на войну.

Как уже сообщал OBOZ.UA, несмотря на рост критики со стороны политиков, регуляторов и части пользователей, Polymarket открыла более десятка новых контрактов по событиям вокруг конфликта в Иране. В частности, пользователи могут делать ставки на смену режима в стране, возможные удары йеменских хуситов по Израилю, а также другие события, связанные с эскалацией на Ближнем Востоке.

