Азартные игроки зарабатывают на ставках против Трампа: в Bloomberg объяснили как

Ставки против обещаний и заявлений президента США Дональда Трампа на криптобетинговой платформе Polymarket позволят получить не менее 12% прибыли. Это свидетельствует о том, что американский лидер редко доводит до конца задуманное, а его заявления редко соответствуют реальным действиями.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Bloomberg. В них говорится, что в среднем на реализацию тех или иных инициатив Трампа – например, связанных с пошлинами, кадровыми перестановками или исполнительными указами – составляла 34%. На самом же деле оправдалось лишь 28% прогнозов.

Таким образом большинство участников рынка переоценивало активность президента, ожидая от него больше действий, чем происходило на самом деле. Поэтому самой простой стратегией будет ставить на "нет" в любом вопросе, который касается – то есть против того, что он что-то сделает. Такая тактика способна принести 12% прибыли, тогда как постоянные ставки на "да" – до 20% убытков.

А если бы участники рынка начали делать ставки против заявлений Трампа с июня 2025 года, доходность выросла бы до 19%. То есть самыми успешными оказались те трейдеры, которые исходили из предположения, что президент не реализует большинство своих публичных заявлений. А самыми прибыльными оказались именно ставки против тарифных инициатив: несмотря на то, что президент реализовал часть своих обещаний, ожидания рынка оказались завышенными.

В целом среди более чем 300 исследованных рынков, которые касались Трампа, сбылись лишь более 80, а остальные остались на уровне заявлений. Аналитики отмечают, что Трамп имеет устойчивую привычку генерировать информационные волны без дальнейших действий. Его многочисленные выступления, посты в соцсетях и заявления часто создают ощущение активности, но большинство из них не имеют реальных последствий. Поэтому авторы исследования констатируют, что его публичное поведение имеет предсказуемый шаблон: он "говорит, но не всегда действует", что может стать психологической "подушкой" для наблюдателей и источником прибыли для трейдеров.

