Ставки на войну в Украине разозлили регулятора в Германии: что произошло

В Германии резко усилили надзор за запрещенными в стране "социальными" и "политическими" ставками – из-за популярности прогнозирования событий, связанных с войной в Украине. В итоге был заблокирован доступ к ряду сайтов, включая популярную криптоплатформу Polymarket, где реализуется большинство таких ставок.

Видео дня

С таким предупреждением выступило Объединенное управление по азартным играм федеральных земель Германии (GGL), пишет Gambling Insider. Игроков предупредили о рисках таких пари, ведь они могут легко подвергаться манипуляциям из-за субъективности или неопределенности результатов.

После получения многочисленных сообщений о нелегальных ставках GGL перешел к агрессивным мерам. Директор по коммуникациям регулятора Юлия Шторц сообщила, что ведомство тесно сотрудничает с иностранными коллегами для обмена информацией.

GGL также предупредило средства массовой информации о недопустимости рекламы незаконных игорных сайтов и заявило, что будет принимать правовые меры в отношении тех, кто нарушит эти правила.

Власти напоминают, что участие в нелегальных ставках, их организация или продвижение являются наказуемыми деяниями в соответствии с законодательством Германии. Для того чтобы убедиться в легальности оператора, GGL советует игрокам проверять его наличие в официальном "белом списке" на сайте регулятора.

К слову, для украинцев мы составили собственный список легальных онлайн-казино. В перечень попали только лицензированные и проверенные платформы.

Что такое "социальные ставки" и почему их запретили в Германии

По определению GGL, "социальные ставки" – это пари на события, не связанные со спортом, такие как:

выборы;

судебные решения;

стихийные бедствия;

другие общественные или социальные события.

Согласно немецкому законодательству, такие ставки запрещены. Отмечается, что их исход часто является "субъективным, нечетким или подверженным внешнему влиянию". Закон Германии от 2021 года (GlüStV 2021) разрешает заключать пари только на четко определенные спортивные события, которые имеют проверяемые результаты и постоянные правила.

Как сообщал OBOZ.UA, на Polymarket тема войны в Украине активно собирает ставки. Букмекеры пытаются угадать не только сроки прекращения огня, но и сопутствующие события, такие как даты и формат гипотетических переговоров Украины, России и США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!