Азартные игры не считаются грехом? Священник ПЦУ объяснил, когда такое развлечение допустимо

Азартные игры считаются грехом, когда в них присутствуют ставки, желание выиграть что-то материальное и проявляется зависимость - именно это разрушает человека духовно. Зато простая игра без ставок, например бильярд в дружеском кругу после службы, не является грехом, если в ней нет азарта и она не вытесняет Божьего в жизни.

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Об этом рассказал священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в своем TikTok. Он дал довольно неожиданное, но в то же время взвешенное объяснение, что все зависит от обстоятельств, внутреннего намерения и самого характера игры.

Часто к азартным играм относят не только казино или ставки на деньги, но и обычный бильярд или другие настольные игры. Именно на примере бильярда отец Алексей раскрыл суть духовного подхода к таким занятиям. По его словам, не всякая игра является грехом – грехом становится азарт, то есть стремление к выигрышу, элемент риска и зависимость от эмоций или денег.

"В азартные игры на что-то ставить и проигрывать это грех. А просто так, знаете, это то же самое, что в телефоне в Фейсбуке сидеть, или в Инстаграме", – сказал священник, находясь в неформальной обстановке вместе с коллегами, играя в бильярд.

Он отметил, что играть просто так, без ставок, в дружеском кругу не является грехом, особенно если это не мешает духовной жизни, а является просто отдыхом после службы или работы. Отец Алексей подчеркнул, что даже в игре важно помнить, что нельзя ничего "ставить" – ни деньги, ни имущество, ни вещи.

Если в игре появляется материальная или эмоциональная "цена", она перестает быть простым развлечением и начинает вести человека к зависимости. "Азартные игры – это зависимость. А азартная жизнь это доброе недовольство. Не будем зависимы. Пусть грех будет под нашими ногами, а не над нами", – отметил он.

Священник также обратил внимание, что игра – это лишь инструмент, и то, превратится ли она в грех, зависит не от самой игры, а от состояния сердца человека. Алексей Петрович Филюк – настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозерка на Тернопольщине.

Он известен своей активной гражданской позицией, благотворительной деятельностью и волонтерской поддержкой Вооруженных сил Украины. Священник воспитывает троих усыновленных детей, ведет проповеди, делится христианскими песнями и поучениями на собственном YouTube-канале.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине уже работает новый регулятор "ПлейСити", который цифровизирует контроль над рынком азартных игр и борется с теневым сегментом. Благодаря прозрачным лицензиям и онлайн-мониторингу реформа должна ежегодно приносить в бюджет до 10 миллиардов гривен.

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