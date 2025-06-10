В Украине уже начались изменения в игорном бизнесе: сколько миллиардов принесет новый регулятор

В Украине уже работает новый регулятор "ПлейСіті", который цифровизирует контроль над рынком азартных игр и борется с теневым сегментом. Благодаря прозрачным лицензиям и онлайн-мониторингу реформа должна ежегодно приносить в бюджет до 10 миллиардов гривен.

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Об этом рассказала заместитель главы Ukrainian Gambling Council по коммуникационным вопросам Виктория Закревская. Прошел месяц с момента принятия правительством постановления №505, которым было создано Государственное агентство Украины "ПлейСіті" – новый государственный регулятор в сфере азартных игр и лотерей .

По мнению Закревской, эта структура призвана наконец-то упорядочить рынок гемблинга в Украине, сделать его прозрачным, цифровым и прибыльным для государства. Как указано в нормативной базе, агентство занимается:

онлайн-мониторингом рынка 24/7;

выдачей лицензий через цифровые платформы;

выявлением нелегальных заведений и их штрафованием;

контролем государственных лотерей;

защитой прав игроков;

открытым ведением реестров;

ежегодной отчетностью для общества.

Это означает, что "ПлейСіті" уже внедряет электронное лицензирование, использует аналитику в режиме реального времени и уже лишает лицензий нарушителей, например компанию PIN-UP с российским следом. "Мы меняем полисы и устанавливаем высокую планку стандартов. Первые шаги – цифровизация лицензирования, мониторинг работы казино и перезапуск лотерейного бизнеса. Прозрачный игорный рынок - это дополнительные 10 миллиардов гривен в бюджет", – заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров

По мнению Виктории Закревской, такая реформа - это не просто борьба с тенью. Это стратегический шаг для:

привлечения инвесторов;

укрепления госбюджета;

усиления кибербезопасности и правовой ответственности в сфере азарта;

повышения социальной ответственности бизнеса.

По словам эксперта, для полноценного функционирования агентства необходимо внедрить еще несколько шагов. А именно:

завершить структуризацию и набор персонала;

интегрировать систему цифрового контроля за всеми лицензированными субъектами;

обеспечить публичность и открытость данных для анализа и предотвращения злоупотреблений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Национальном совете по вопросам телевидения и радиовещания разъяснили правила рекламы онлайн-казино и других азартных игр в Украине. Такая реклама не запрещена полностью, однако для нее действует ряд строгих ограничений.

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