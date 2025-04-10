Азартные игры по новым правилам: что изменилось в Украине с 1 апреля

С 1 апреля в Украине действует запрет на рекламу и спонсорство азартных игр, введены лимиты на расходы, обязательные перерывы в игре и усилен контроль за игорным бизнесом. Полноценная реализация закона состоится поэтапно, однако ключевые ограничения уже вступили в силу.

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Об этом говорится в законе №9256 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью борьбы с игровой зависимостью (лудоманией) и совершенствования государственного регулирования деятельности организации и проведения азартных игр и лотерей", который предусматривает запрет рекламы азартных игр и спонсорства азартных игр. Вместо Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) создан новый орган – "ПлейСіті", который стал ответственным за надзор и регулирование индустрии.

При этом вводится новая модель контроля – "контролируемая игра" и усиление цифрового надзора. Значимым элементом изменений явилось ограничение рекламной деятельности.

Реклама азартных игр запрещается почти полностью, за исключением исключений, таких как ночной эфир, специализированные медиа для совершеннолетних или сайты организаторов самих игр. Закон также запрещает:

спонсорство, за исключением случаев в рамках рекламы;

рекламу с участием военных, волонтеров, знаменитостей;

использование военной тематики в любом формате продвижения;

предложение бесплатных бонусов вместо реальных ставок;

прием ставок в кредит или с послеоплатой.

Организаторы азартных игр обязаны ввести несколько правил. А именно:

обязательные лимиты на расходы и продолжительность игры;

технические паузы;

защита от создания нескольких аккаунтов одним лицом;

проведение "контрольных закупок" с видеофиксацией во время проверок;

блокировка нелегальных вебсайтов и мобильных приложений.

Также установлено, что расчеты должны производиться исключительно через банковские счета – другие формы платежей запрещены. Новые ограничения затронули и лотерейную сферу. Требования к лицензиям и операторам значительно усилились – отсутствие налоговых долгов, связей со страной-агрессором, соблюдение банковских норм и требований к репутации должностных лиц.

В то же время, иностранным компаниям с опытом разрешено получать лицензии на проведение государственных лотерей. Эксперты отмечают, что чрезмерная реклама и доступность азартных игр приводили к росту количества случаев лудомании, особенно среди уязвимых категорий населения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, пошлины на импортные товары, введенные администрацией президента США Дональда Трампа, предсказуемо обвалили фондовые рынки. Не обошло это и iGaming-индустрию, испытавшую значительное падение.

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